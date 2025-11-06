गुजरात का कुख्यात सलमान लस्सी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में मारी गोली
'सलमान लस्सी' पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. सूरत के ग्रामीण इलाके में इसने कई वारदात को अंजाम दिये थे.
Published : November 6, 2025 at 5:30 PM IST
सूरत: गुजरात की सूरत पुलिस ने हत्या जैसे 15 संगीन अपराधों में वॉन्टेड सलमान लस्सी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए सलमान लस्सी ने चाकू से पुलिस पर हमला कर दिया. पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जो लस्सी के पैर में लगी. फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
सुबह 3 बजे ऑपरेशन 'लस्सी':
सूरत क्राइम ब्रांच के पीआई किरण मोदी और पीआई पी. के. सोढ़ा की टीम को विशेष सूचना मिली कि 21 अक्टूबर को भेस्तान में हुई हत्या समेत 15 से 17 अपराधों में वॉन्टेड आरोपी सलमान लस्सी नवसारी जिले के दाभेल गांव के आशियाना मोहल्ले में छिपा है. सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच के लगभग 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की पांच टीमें सुबह 3 बजे दाभेल गांव पहुंची.
यह एक बेहद अहम ऑपरेशन था, इसके लिए विशेष एहतियात बरती गई. क्राइम ब्रांच ने सलमान लस्सी के घर के आस-पास के पांच घरों की घेराबंदी की, ताकि वह छत से कूदकर भी भाग न सके. कमरा अंदर से बंद होने के बावजूद, लस्सी को पुलिस के आने की भनक लग गई.
पुलिस पर हमलाः
जब पुलिस ने घेराबंदी कड़ी कर दी, तो सलमान लस्सी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक खतरनाक चाल चली. उसने भागने का प्रयास करने के क्रम में क्राइम ब्रांच के पीआई पी. के. सोढ़ा पर चाकू से हमला कर दिया. सोढ़ा ने आत्मरक्षा में तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सलमान लस्सी के दाहिने पैर में गोली मार दी. लस्सी को गोली लगने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम के सभी सदस्य सुरक्षित हैं.
आरोपी का चल रहा इलाजः
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, गोली लस्सी के पैर की हड्डी को छूकर आर-पार हो गई. उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. सलमान लस्सी के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, हत्या के प्रयास समेत 15 से ज़्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं. हाल ही में भेस्तान के खलील टी-सेंटर में शकील नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.
इसे भी पढ़ेंः