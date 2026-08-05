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नकली वकील बनकर कुख्यात आरोपी से मिलने जेल पहुंचा, देखती रह गई पुलिस

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटना न केवल जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि जेल में बंद अन्य कैदियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है. अगर कोई व्यक्ति नकली पहचान के साथ जेल में घुसकर कैदी से मिल सकता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका इस्तेमाल अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है.

वकील कृषिव अंबावी का कहना है कि वकील के तौर पर आरोपी से मिलने के लिए जेल अधिकारियों के सामने अर्जी देनी पड़ती है. इसके अलावा, संबंधित वकील का पहचान पत्र भी जरूरी होता है. ऐसे में, किसी व्यक्ति का नकली वकील बनकर जेल में घुसना बहुत गंभीर मामला है.

गुजरात हाई कोर्ट के वकील कृषिव अंबावी ने इस मामले में रानीप पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दी है. उन्होंने नकली वकील बनकर जेल में घुसने वाले हरेश मूलचंदानी और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पता चला है कि हरेश मूलचंदानी के खिलाफ क्रिकेट सट्टेबाजी समेत गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं. इतने गंभीर अपराध का आरोपी नकली वकील बनकर जेल में घुसकर दूसरे आरोपी से मिलता है, यह घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था और मुलाकात की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

अहमदाबाद : साबरमती सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं. आरोप है कि नकली वकील बनकर एक कुख्यात आरोपी, हरेश मूलचंदानी, साबरमती जेल में दाखिल हुआ और एक अन्य आरोपी से मिला. इस घटना के बाद वकीलों में काफी नाराजगी है.

इस घटना के बारे में वकील कृषिव अंबावी ने बार काउंसिल ऑफ गुजरात और अन्य बार एसोसिएशन को भी पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी दी है. साथ ही, वकीलों की पहचान की पुष्टि के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है. मांग की गई है कि खासकर वकीलों के लिए ई-वेरिफिकेशन की एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ वकील जैसा दिखने या पहचान पत्र दिखाकर जेल जैसी संवेदनशील जगह में प्रवेश न कर सके.

हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन कमेटी के सदस्य वकील विराज देसाई और कमेटी सदस्य वकील प्रमोद गहलोत ने भी इस पूरी घटना को गंभीर बताया है. उनके अनुसार, वकील की पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया न केवल कागजों पर बल्कि असल में भी सख्त होनी चाहिए. जेल में घुसते समय वकील का पहचान पत्र, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन और संबंधित केस की जानकारी की ठीक से जांच होनी चाहिए.

इस घटना ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर वकील की पहचान की ठीक से जांच की जा रही है, तो नकली वकील बनकर कोई व्यक्ति जेल में कैसे घुस गया? जेल में आरोपी से मिलने आने वाले लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया में कहां चूक हुई और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? अब, पूरे मामले की पुलिस जांच में, नकली वकील बनकर जेल में घुसने वाले हरेश मूलचंदानी की भूमिका, उसे जेल में एंट्री कैसे मिली और किस अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही बरती, इन बातों की जांच करना अहम होगा.

एडवोकेट आलम मांग कर रहे हैं कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वकीलों की पहचान की जांच के लिए एक अधिक आधुनिक और सुरक्षित प्रणाली लागू की जाए.

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