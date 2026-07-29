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कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त, 186 पुलिस राइफल लूट से लेकर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में हाथ

इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. मिसिर कई बड़े नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है.

Naxalite Misir Besra
नक्सली मिसिर बेसरा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 7:03 PM IST

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रांचीः झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए देश के आखिरी पोलित ब्यूरो मेंबर और इनामी नक्सली मिसिर बेसरा ने झारखंड, बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर बड़े हमले, पुलिसकर्मियों की हत्या, हथियार लूट, आईईडी विस्फोट, जेल ब्रेक और विस्फोटक भंडार लूट जैसी कई गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया था. इन वारदातों में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार उजड़ गए.

कभी आतंक का पर्याय माना जाता था मिसिर

दो करोड़, 20 लाख के इनामी रहे नक्सली मिसिर बेसरा के हाथ खून से रंगे हुए हैं. नक्सल अभियान के दौरान हमले कर दर्जनों जवानों के हत्या का आरोपी है बेसरा. उसके गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी और खौफनाक है. गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा मिसिर बेसरा और उसके साथ पकड़े गए नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिए गए कांडों की पूरी सूची उपलब्ध करवाई गई है. इस सूची में जवानों पर हमला कर उनकी हत्या, हथियार लूट से लेकर दर्जन भर मामले हैं. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक से लेकर गिरिडीह में एक साथ 186 राइफल की लूट की घटना की साजिश मिसिर बेसरा ने ही रची थी.

ऐसे मामले जिनमें सीधे तौर पर बेसरा का हाथ था

  • सितंबर 2001 : चुरचू (हजारीबाग) में सीआरपीएफ पर हमला: सितंबर 2001 में हजारीबाग जिले के चुरचू थाना क्षेत्र के ओरिया हरली जंगल में मिसिर के इशारे पर माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे. घटना के बाद नक्सलियों ने 8 एसएलआर, 2 एलएमजी, 3 कार्बाइन, 1 इंसास राइफल और एक मोर्टार लूट लिया था.
  • अक्टूबर 2001 : धनबाद के तोपचांची ब्लॉक पर हमला: अक्टूबर 2001 में धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक परिसर में जैप के जवानों पर हमला किया गया था. इस हमले में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई. माओवादियों ने 18 एसएलआर, 2 स्टेनगन, 1 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस और मैगजीन लूट ली थी.
  • दिसंबर 2002 : मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) में बड़ा हमला: पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बिककल सोय इलाके में पुलिस बल पर सुनियोजित हमला किया गया था. हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए थे. इस दौरान 26 पुलिस राइफल, 2 एसएलआर, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्तौल, 6 वायरलेस सेट, ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोलियां लूट ली गईं थी.
  • अप्रैल 2003 : चंद्रपुरा रेल थाना पर धावा: बोकारो जिले के चंद्रपुरा रेल थाना पर हमला कर नक्सलियों ने 23 राइफल, 2 स्टेनगन और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लूट ली थी.
  • जून 2004 : गुआ के बलिबा में हमला: पश्चिमी सिंहभूम के गुआ थाना क्षेत्र के बलिबा में पुलिस बल पर हमला कर 11 एसएलआर और 3 इंसास राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार लूटे गए थे.
  • जून 2004 : रनिया (रांची) में पुलिस गश्ती दल पर हमला: रांची जिले के रनिया थाना क्षेत्र के सरजो घाटी में गश्ती पुलिस दल पर हमला किया गया था. इस हमले में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद 3 एसएलआर और कार्बाइन लूट लिए गए थे.
  • जून 2005 : मधुबन (बिहार) में थाना, बैंक और प्रखंड कार्यालय पर हमला: उत्तर बिहार के मधुबन क्षेत्र में एक साथ थाना, बैंक और प्रखंड कार्यालय पर हमला कर नकदी तथा हथियार लूटे गए थे.
  • नवंबर 2005 : गिरिडीह में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र से 186 राइफल लूट: गिरिडीह जिले के होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर हमला कर 186 राइफलें लूट ली गईं थी. इसे नक्सली इतिहास की सबसे बड़ी हथियार लूट की घटनाओं में माना जाता है.
  • नवंबर 2005 : जहानाबाद जेल ब्रेक: बिहार के चर्चित जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में भी बेसरा की भूमिका बताई गई है.
  • 7 जून 2018 : सरायकेला के कुचाई क्षेत्र में मुठभेड़: सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में कोबरा बटालियन और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान एसआई बनगुआ उरांव और कोबरा जवान उत्पल राणा शहीद हो गए थे.
  • 4 जनवरी 2022 : पूर्व विधायक के अंगरक्षकों की हत्या: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा थाना क्षेत्र के झिलरुआं स्थित प्रोजेक्ट विद्यालय में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के दो अंगरक्षकों ठाकुर हेंब्रम और शंकर नायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना में 2 इंसास राइफल और एक एके-47 लूट ली गई थी.
  • मार्च 2023 : विस्फोटक भंडार लूट: बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के बड़ाबाजार और नोवामुंडी थाना क्षेत्र के मेरालगड़ा स्थित विस्फोटक भंडार को लूट लिया गया था.
  • 12 जुलाई 2023 : पश्चिमी सिंहभूम के गोईलकेरा में मुठभेड़: गोईलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के पास मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
  • 14 अगस्त 2023 : टोंटो में हमला: टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका पहाड़ पर संयुक्त अभियान के दौरान माओवादियों से मुठभेड़ हुई. इसमें झारखंड जगुआर के एएसआई अमित तिवारी और आरक्षी गौतम कुमार शहीद हो गए थे.
  • 22 मार्च 2025 : छोटानागरा में आईईडी विस्फोट: कोल्हान में मांगा पोगा जंगल क्षेत्र में लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ-193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए थे, जबकि एचसी पार्थ प्रियतम डे घायल हुए थे.
  • 12 अप्रैल 2025 : छोटानागरा-जराईकेला सीमा पर हमला: राधा पोड़ा जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग और आईईडी विस्फोट किया गया था. इसमें कोबरा 203 बटालियन के कांस्टेबल विष्णु सेनी और झारखंड जगुआर के आरक्षी सुनील धान घायल हुए थे. इलाज के दौरान आरक्षी सुनील धान शहीद हो गए थे.
  • 31 मई 2025 : ग्रामीण की आईईडी से मौत: छोटानागरा थाना क्षेत्र के बलिबा जंगल में पहले से लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण साव बरजो की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
  • 10 अक्टूबर 2025 : जराईकेला में दोहरा आईईडी विस्फोट: समता वन क्षेत्र में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए थे. तलाशी अभियान के दौरान दूसरे विस्फोट में एसआई रायचंद्र गोप और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर घायल हुए थे. बाद में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए थे.
  • 1 मार्च 2026 : मनोहरपुर-छोटानागरा सीमा पर मुठभेड़: चाईबासा के मनोहरपुर (चिड़िया ओपी) और छोटानागरा-जराईकेला क्षेत्र के बीच जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इसमें कोबरा बटालियन के जवान विक्रम यादव घायल हो गए थे. घटनास्थल से 131 कारतूस, 3 मैगजीन और एक वायरलेस सेट बरामद किया गया था. मुठभेड़ के बाद आईईडी विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन के सहायक समादेष्टा अजय मलिक और हवलदार/जीडी संजय कुमार घायल हो गए थे.

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