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कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त, 186 पुलिस राइफल लूट से लेकर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में हाथ

रांचीः झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए देश के आखिरी पोलित ब्यूरो मेंबर और इनामी नक्सली मिसिर बेसरा ने झारखंड, बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर बड़े हमले, पुलिसकर्मियों की हत्या, हथियार लूट, आईईडी विस्फोट, जेल ब्रेक और विस्फोटक भंडार लूट जैसी कई गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया था. इन वारदातों में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार उजड़ गए.

कभी आतंक का पर्याय माना जाता था मिसिर

दो करोड़, 20 लाख के इनामी रहे नक्सली मिसिर बेसरा के हाथ खून से रंगे हुए हैं. नक्सल अभियान के दौरान हमले कर दर्जनों जवानों के हत्या का आरोपी है बेसरा. उसके गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी और खौफनाक है. गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा मिसिर बेसरा और उसके साथ पकड़े गए नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिए गए कांडों की पूरी सूची उपलब्ध करवाई गई है. इस सूची में जवानों पर हमला कर उनकी हत्या, हथियार लूट से लेकर दर्जन भर मामले हैं. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि बिहार के जहानाबाद जेल ब्रेक से लेकर गिरिडीह में एक साथ 186 राइफल की लूट की घटना की साजिश मिसिर बेसरा ने ही रची थी.

ऐसे मामले जिनमें सीधे तौर पर बेसरा का हाथ था