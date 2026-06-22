ETV Bharat / bharat

यूपी-बिहार पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात लल्लन सिंह एनकाउंटर में मारा गया

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सोमवार तड़के बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में बिहार का कुख्यात और 1.25 लाख रुपये का इनामी बदमाश लल्लन सिंह मारा गया.

सरसावा-नकुड़ मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गया. घटना के बाद पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि लल्लन सिंह के मारे जाने से उत्तर प्रदेश और बिहार में सक्रिय उसके अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. लल्लन सिंह के ख़िलाफ़ विभिन्न थानों में हत्या लूट डकैती समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया लल्लन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के आनंदगोलवा गांव का निवासी था. वह लंबे समय से उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था.

उसकी गिरफ्तारी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक लाख रुपये और चंदौली पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इस तरह उस पर कुल 1.25 लाख रुपये का इनाम था. कई वर्षों से फरार चल रहे इस अपराधी की तलाश में विभिन्न जिलों की पुलिस और विशेष टीमें लगातार जुटी हुई थीं.

आपको बता दें कि सोमवार तड़के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सरसावा-नकुड़ मार्ग पर नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां दिखाई दीं.

पुलिस ने जब उन्हें रोकने और पूछताछ करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए ज़वाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ के दौरान लल्लन सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते मौके से फरार होने में सफल रहा.

पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्लन सिंह बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी था. उसके खिलाफ हत्या, डकैती, कैश वैन लूट, बैंक लूट, हथियार लूट, रंगदारी और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसे गंभीर अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे.