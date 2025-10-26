कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधनिया गिरफ्तार, कोस्टा रिका में छुपा था, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का आरोपी
गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधनिया को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है.
Published : October 26, 2025 at 7:53 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुख्यात अपराधी सुनील सरधनिया को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है. सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन हत्याकांड और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाने जैसे कई संगीन वारदातों में सक्रिय भूमिका निभाई थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए अपराधियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराता था, साथ ही वो अपने इशारों पर हमले भी करवाता था.
फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था : डीसीपी करण गोयल के मुताबिक "सुनील सरधनिया सोनीपत के गांव सढाना का रहने वाला है. पंचकूला के डकैती के मामले में ये 10 साल की सजा काट चुका था, जबकि भिवानी में एक मर्डर के मामले में इसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी. लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो साल 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था. फिर दुबई के रास्ते वो मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित देश कोस्टा रिका पहुंचा था और वहीं से गैंग चला रहा था. सुनील सरधनिया के ऊपर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, अवैध हथियारों की सप्लाई करने जैसे मुकदमे दर्ज हैं. सुनील के खिलाफ कुल 24 आपराधिक मामले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं. हरियाणा में पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, जींद जबकि यूपी के आगरा और बागपत में भी इस पर केस दर्ज हैं. कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है."
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी : गुरुग्राम पुलिस को उसके भारत आने का इनपुट मिला था जिसके आधार पर IGI एयरपोर्ट पर ही उसे दबोच लिया गया. सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाई थी, रोहित शौकीन हत्याकांड में उसकी सीधी भूमिका थी तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर पर हमले में शूटर्स को उसने हथियार मुहैया कराए थे. बहरहाल अब गुरुग्राम पुलिस उसके विदेशी कनेक्शन, हथियार सप्लाई नेटवर्क, छिपे हुए कॉन्टेक्ट्स और फंडिंग की पड़ताल करेगी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा, अमेरिका से करवाया गया डिपोर्ट
ये भी पढ़ें - अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जींद के 3 युवक, लाखों रुपए खर्च कर डोंकी रूट से गए थे USA
ये भी पढ़ें - हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली कंबोडिया से डिपोर्ट, मैकेनिक से कैसे बना 7 लाख का इनामी ?