जापान और दुबई भागने वाले थे मोस्ट वांटेड अपराधी, बिहार-नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर गिरफ्तार

बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर हरियाणा और कर्नाटक के कुख्यात अपराधी दबोचे गए हैं. इनके नाम पर लुक आउट नोटिस जारी थी-

नेपाल के रास्ते दुबई भागना चाहते थे अपराधी (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 8:51 PM IST

पूर्वी चंपारण :केंद्रीय गृह मंत्रालय के लुक आउट सर्कुलर के बाद सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल बॉर्डर पर बड़ी सफलता मिली है. नक्सल स्थित इमिग्रेशन कार्यालय में विदेश भागने की कोशिश कर रहे दो मोस्ट वांटेड अपराधियों को इमिग्रेशन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों कर्नाटक और हरियाणा के निवासी हैं, जिनके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, गोल्ड स्मगलिंग और आईटी एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि दोनों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेने पहुंचे थे, जहां संदेह पर जांच हुई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

नेपाल के रास्ते दुबई भागना चाहते थे अपराधी : पुलिस के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले का निवासी नवीन नेपाल के रास्ते जापान भागने की फिराक में था. वहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु का दत्तात्रेय बकाले दुबई जाने की कोशिश कर रहा था, दोनों के खिलाफ राज्य पुलिस के कई केस चल रहे हैं. बैंगलोर पुलिस आज अभियुक्त को लेने पहुंच रही है, जबकि हरियाणा पुलिस को सूचना दे दी गई है. यह घटना बॉर्डर सुरक्षा और इमिग्रेशन सतर्कता की मिसाल है.

नेपाल के रास्ते दुबई भागना चाहते थे अपराधी (ETV Bharat)

कैसे पकड़े गए बदमाश? : रक्सौल नेपाल बॉर्डर पर स्थित नक्सल इमिग्रेशन कार्यालय हमेशा से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है. बीते 24 घंटों में दो ऐसे अपराधी यहां पहुंचे, जो विदेश फरार होने की योजना बना रहे थे. डीएसपी मनीष आनंद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, 'ये दोनों एनओसी लेने आए थे. उनकी हरकतों से आशंका हुई, इसलिए तुरंत जांच की गई. संदेह पुख्ता होने पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया."

बैंगलोर और हरियाणा के अपराधी गिरफ्तार : इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान दत्तात्रेय बकाले के दस्तावेजों की जांच हुई, जिसमें आईटी एक्ट के तहत बैंगलोर में दर्ज एफआईआर सामने आई. इसे हरियाणा थाने को सौंपा गया, जहां बैंगलोर पुलिस से संपर्क किया गया. पुलिस आज रक्सौल पहुंच रही है. इसी तरह, नवीन के नाम पर हत्या और आर्म्स एक्ट के केस हैं. गृह मंत्रालय का लुक आउट सर्कुलर इनकी तलाश में जारी था, जिसने इमिग्रेशन टीम को अलर्ट रखा.

रक्सौल बॉर्डर पर धरे गए : यह गिरफ्तारी रक्सौल बॉर्डर की बढ़ी निगरानी का नतीजा है. नेपाल बॉर्डर से विदेश भागने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहां से जापान, दुबई जैसे देश आसानी से पहुंचे जा सकते हैं. इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि दोनों के पास फर्जी दस्तावेज और यात्रा प्लान थे, लेकिन सतर्कता ने उन्हें रोक लिया.

हत्या समेत कई मामले हैं दर्ज : नवीन हरियाणा के करनाल जिले का निवासी है. उसके खिलाफ कैथल के पूंडरी थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, नवीन ने 2024 में एक गैंगवार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद वह फरार हो गया और नेपाल छिपा रहा.

"नवीन लंबे समय से मोस्ट वांटेड था. लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद हमारी टीमें अलर्ट थीं. अब उसे जल्द कस्टडी में लेकर हरियाणा लाया जाएगा. नवीन जापान भागने की योजना बना रहा था, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं. उसके पास जाली पासपोर्ट और नेपाल रूट के टिकट मिले हैं.''- एसपी, हरियाणा पुलिस

दहशत का पर्याय था नवीन : नवीन का क्राइम ग्राफ देखें तो वह छोटे-मोटे अपराधों से शुरू होकर हत्या तक पहुंचा. 2023 में आर्म्स रिकवरी हुई थी, जब उसके पास अवैध पिस्तौल बरामद हुई. नेपाल में छिपते हुए वह जापान के रास्ते नया जीवन शुरू करने की सोच रहा था. पूंडरी थाने के एक अधिकारी ने कहा, "यह गिरफ्तारी हमारे लिए बड़ी राहत है. नवीन के गिरोह ने क्षेत्र में दहशत फैलाई थी."

दत्तात्रेय बकाले- बेंगलुरु का गोल्ड स्मगलर : दूसरा आरोपी दत्तात्रेय बकाले कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है. उसके खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग और आईटी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. बैंगलोर सेंट्रल क्राइम ब्रांच के अनुसार, बकाले ने 2025 में दुबई रूट से सोने की तस्करी की. आईटी एक्ट के तहत साइबर फ्रॉड के केस भी उसके नाम हैं.

दुबई भागने वाला था दत्तात्रेय : इमिग्रेशन जांच में उसके नाम पर एफआईआर सामने आई, जिसे हरियाणा थाने को ट्रांसफर किया गया. बैंगलोर पुलिस ने पुष्टि की कि वह दुबई भागने वाला था. एक अधिकारी ने कहा, "बकाले स्मगलिंग नेटवर्क का बड़ा नाम है. दुबई उसके लिए हेवन था, जहां वह मनी लॉन्ड्रिंग करता." उसके पास दुबई फ्लाइट के टिकट और एनओसी एप्लीकेशन मिली.

गोल्ड स्मगलर है दत्तात्रेय बकाले : कर्नाटक पुलिस ने बताया कि बकाले ने कोई बैंक में सोना रखने जाता था तो वे कुछ नकली सोना रख देता था इसी तरह गोल्ड स्मगलिंग में 50 किलो से ज्यादा सोना तस्करी किया. आईटी एक्ट केस में उसने ऑनलाइन फ्रॉड से करोड़ों ठगे. नेपाल बॉर्डर से दुबई रूट चुनने का कारण कम चेकिंग था. अब बैंगलोर पुलिस उसे ले कर जा चुकी है.

बॉर्डर सुरक्षा की चुनौतियां और सफलता के कारण : रक्सौल-नक्सल बॉर्डर भारत-नेपाल का व्यस्त मार्ग है. यहां से हजारों लोग रोज गुजरते हैं, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं. गृह मंत्रालय के लुक आउट सर्कुलर ने इमिग्रेशन को मजबूत बनाया. डीएसपी मनीष आनंद ने कहा, "हमारी टीम 24x7 अलर्ट है. संदिग्धों की डिटेल चेक होती है."

विदेश भागने का आसान रूट है नेपाल : पिछले साल इस बॉर्डर से 20 से ज्यादा फरार अपराधी पकड़े गए. नेपाल रूट जापान, दुबई के लिए पॉपुलर है क्योंकि वीजा प्रोसेस आसान. इमिग्रेशन ने बायोमेट्रिक और डेटाबेस से मैचिंग बढ़ाई. इस केस में एनओसी एप्लीकेशन ने ट्रिगर किया. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी गिरफ्तारियां क्रॉस-बॉर्डर क्राइम रोकेंगी. रक्सौल एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने सहयोग किया. भविष्य में ड्रोन और सीसीटीवी बढ़ाए जाएंगे. यह घटना केंद्र-राज्य समन्वय की मिसाल है.

अपराधियों का बैकग्राउंड और मॉडस ऑपरेंडी : नवीन और बकाले जैसे अपराधी नेपाल में छिपते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस कर इमिग्रेशन क्लियरेंस लेते हैं. नेपाल में उनके एजेंट फर्जी दस्तावेज बनाते. नवीन का जापान कनेक्शन उसके चचेरे भाई से था, जबकि बकाले दुबई में स्मगलिंग पार्टनर रखता था. पुलिस जांच में पता चला कि दोनों अलग-अलग ग्रुप से थे, लेकिन एक ही समय पर पहुंचे. लुक आउट सर्कुलर ने दोनों को कवर किया. हरियाणा और कर्नाटक पुलिस अब इंटररोगेशन में शामिल होंगी. संभावना है कि बड़े नेटवर्क का खुलासा हो.

राज्य पुलिस का अगला कदम : बैंगलोर पुलिस आज शाम रक्सौल पहुंचेगी. हरियाणा पुलिस कल ट्रांजिट रिमांड लेगी. दोनों को कोर्ट पेश कर राज्यों भेजा जाएगा. डीएसपी आनंद ने कहा, "स्टेट पुलिस का इंतजार है. ट्रांसफर प्रक्रिया तेज होगी." यह गिरफ्तारी कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी. कर्नाटक और हरियाणा में केस तेजी से चलेंगे. गृह मंत्रालय ने बधाई दी है.

