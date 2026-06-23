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चार राज्यों में वांटेड कुख्यात सतपाल उर्फ सत्तू यूपी के मुजफ्फरनगर में ढेर...छोटा राजन गैंग से था ताल्लुक !

कुख्यात सतपाल उर्फ सत्तू यूपी के मुजफ्फरनगर में ढेर. ( ईटीवी भारत )

इसी दौरान रुड़की रोड पर बामनहेड़ी में जब संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. पुलिस ने उसकी कार को रुकने का इशारा किया. इसी दौरान खुद को घिरता देख कार सवार बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया.

पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि 19 जून को एक नाबालिग युवती का अपहरण कर ले जाने वाला बदमाश क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. इसी को लेकर पुलिस तगड़ी चेकिंग कर रही थी.

बता दें कि मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू के साथ सोमवार देर रात सिविल लाइन थाना पुलिस और एसओजी टीम की उस समय मुठभेड़ हो गई. इसी दौरान वो मारा गया.

मुजफ्फरनगर: चार राज्यों में वांटेड कुख्यात सतपाल उर्फ सत्तू उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में मारा गया है. पुलिस अब उसके माफिया डॉन छोटा राजन गैंग से ताल्लुकात होने की जांच में जुटी है. !

मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल

इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब आत्मरक्षा में ज़वाबी फायरिंग की. इसी पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया. इस मुठभेड़ में इस बदमाश की गोली से एक सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ और सिपाही अंकित भी घायल हो गए.

इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश और दोनों पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से घायल बदमाश की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. इसमें इलाज के दौरान घायल हुए बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू ने आज दोपहर डेढ़ बजे दम तोड़ दिया.

चंडीगढ़ का रहने वाला था बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू चंडीगढ़

पुलिस के अनुसार, मृतक बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू चंडीगढ़ का रहने वाला था. उस पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी उस पर घोषित कर रखा था.

आपको बता दें कि 19 जून को एक व्यक्ति ने सिविल लाइन थाने में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को ऑरा कार सवार एक बदमाश अपहरण कर ले गया है. इसके चलते पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी.

फरवरी में लुधियाना जेल से फरार हुआ था सतपाल उर्फ सत्तू

इस शातिर बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने 10 टीमों को लगाया था. इस दौरान 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये जानकारी जुटाई थी कि ये शातिर बदमाश एक बड़ा क्रिमिनल है, जो पूर्व में 15 साल जेल में बिता चुका है. और फरवरी 2026 में ये शातिर लुधियाना जेल से फरार हुआ था.

इसके बाद 4 महीने के अंदर इसने लगभग 10 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है. बात अगर इसके आपराधिक इतिहास की करें, तो दो दर्जन से अधिक इस शातिर बदमाश पर लूट, डकैती, बलात्कार, गैंग रेप और रंगदारी मांगने जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इसे चार राज्यों पंजाब, यूपी, चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी.

छोटा राजन गैंग के साथ भी संबंध

गौरतलब है कि ये शातिर बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू 11 जुलाई 2010 को भी अखबारों की सुर्खियों में उस समय आया था. जब मेरठ पुलिस में उसे गिरफ्तार किया था. उस समय ये जानकारी निकल कर सामने आई थी की इस शातिर के छोटा राजन गैंग के साथ भी संबंध है. इसने उस समय खुद को रणजी क्रिकेट प्लेयर भी बताया था.

बताया ये भी जा रहा है कि ये शातिर बदमाश जहां कीपैड का मोबाइल यूज करता था, जो कि ज्यादातर बंद ही रहता था. वहीं अपने परिवार से भी यह दूर ही रहता था. साथ ही ये ऐसी जगहों को भी अवॉइड करता था, जहां इसकी पहचान उजागर हो सके, जैसे टोल टैक्स आदि.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपह्रत नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है. वहीं मौके से पुलिस ने अपह्रत लड़की की कानों की बालियां, घटना में प्रयुक्त एक ऑरा कार, पिस्टल, कारतूस, एक फोन और एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है.