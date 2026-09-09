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दिल्ली के हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा की मांग पर केंद, दिल्ली सरकार और DU को नोटिस जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू हॉस्टल सुविधा पर केंद्र-राज्य से जवाब मांगा. अगली सुनवाई 25 सितंबर को.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 4:38 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के प्रत्येक कॉलेज में छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और डीयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे UGC का नाम पक्षकार (Respondents) की सूची से हटा दें. याचिका एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर किया है.

7 सितंबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी. तब कोर्ट ने माना कि यह एक महत्वपूर्ण याचिका है, लेकिन 7 सितंबर को तात्कालिक सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा था,''आपकी याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी. बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई का दिन है. आप याचिका दाखिल कीजिए ये अपने आप बुधवार को लिस्ट हो जाएगी. आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं.'' कोर्ट ने विमल त्यागी से पूछा कि क्या इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है.

बता दें कि कि सत्य निकेतन में पीजी वाले बिल्डिंग के गिरने के मामले पर 7 सितंबर को ही सुनवाई हुई थी. 7 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है.

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