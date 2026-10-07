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अनिल बलूनी की सांसद निधि खर्च मामला, गलत जानकारी देने वाले अधिकारी को नोटिस, जानिए कितना खर्च हुआ फंड

देहरादून: उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि खर्च को लेकर आरटीआई में दी गई जानकारी पर सांसद की ओर से कार्रवाई हुई है. गलत जानकारी देने वाले अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं नए लोकसभा कार्यकाल के रिकॉर्ड में पौड़ी-टिहरी में 45 लाख से ज्यादा खर्च और चमोली में 50 लाख की पहली किस्त जारी होने की जानकारी सामने आई है.

पौड़ी के विकास कार्य: वहीं टिहरी जिले से उपलब्ध रिकॉर्ड में सांसद निधि से चंद्रबदनी मंदिर क्षेत्र में इंटरलॉक टाइल्स और मार्ग निर्माण, नरेंद्रनगर क्षेत्र के घंटाकर्ण धाम में सोलर पेयजल मोटर और टंकी निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं. टिहरी के उपलब्ध रिकॉर्ड में अलग-अलग कार्यों के लिए दर्ज भुगतान राशि को जोड़ने पर 32 लाख 60 हजार 591 रुपये की राशि सामने आती है.

आरटीआई में खर्च शून्य, लेकिन नोडल रिकॉर्ड में 45 लाख से ज्यादा का भुगतान: अनिल बलूनी के मौजूदा लोकसभा कार्यकाल के दौरान सांसद निधि के कामों से जुड़े अलग-अलग जिला स्तरीय रिकॉर्ड सामने आने के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है.

अधिकारी को जारी किया गया शो-कॉज नोटिस: मामला सामने आने के बाद आयुक्त ग्राम्य विकास ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया है. अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आरटीआई में यह जानकारी किस आधार पर दी गई और वास्तविक रिकॉर्ड से आंकड़ों में अंतर कैसे आया.

सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि खर्च को लेकर आरटीआई में दी गई जानकारी अब सवालों के घेरे में है. आरटीआई के जवाब में सांसद अनिल बलूनी की निधि से खर्च की गई राशि शून्य दर्शायी गई थी. खास बात यह थी कि इसी विवरण में जवाब में उनकी निधि से तीन काम पूरे होना भी दर्शाया गया था. इसके अलावा पौड़ी और टिहरी जिलों में सांसद निधि से किए गए सभी कार्यों और उन पर हुई वित्तीय प्रगति की पूरी जानकारी भी आरटीआई के जवाब में शामिल नहीं की गई थी.

पौड़ी गढ़वाल जिले में अनिल बलूनी की सांसद निधि से हुए विकास कार्य. (ETV BHARAT)

इस तरह पौड़ी और टिहरी के उपलब्ध रिकॉर्ड में मौजूदा लोकसभा कार्यकाल के दौरान कुल 45 लाख 26 हजार 42 रुपये की राशि खर्च के रूप में दर्ज है. यह आंकड़ा उस आरटीआई जवाब में दिए गए 'शून्य खर्च के आंकड़े' से अलग तस्वीर पेश करता है.

चमोली में डायलिसिस सेंटर के लिए 67 लाख मंजूर, 50 लाख की पहली किस्त जारी: सांसद अनिल बलूनी की निधि से चमोली जिले में भी महत्वपूर्ण काम सामने आया है. गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेंटर की स्थापना के लिए 67 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें से 50 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है. यानी मौजूदा लोकसभा कार्यकाल में पौड़ी और टिहरी में 45.26 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है. इसके अलावा चमोली में भी डायलिसिस सेंटर के लिए 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है. इस तरह से अलग-अलग जिला रिकॉर्ड में कुल 95 लाख 26 हजार 42 रुपये की राशि खर्च या जारी होने की जानकारी सामने आती है. जिसमें चमोली के 50 लाख रुपये जारी राशि भी शामिल है.

मोली में डायलिसिस सेंटर के लिए 67 लाख मंजूर (ETV BHARAT)

2025-26 में पौड़ी में सड़क और पासपोर्ट सेवा केंद्र के काम: पौड़ी जिले के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई कार्य शामिल हैं. कर्मदाई मोटर मार्ग से सुयालों की बस्ती तक सड़क निर्माण के लिए 3 लाख रुपये स्वीकृत हुए और पूरी राशि खर्च होने के साथ कार्य किया जा चुका है. इसके अलावा कोटद्वार में पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय के निर्माण के लिए 12 लाख 45 हजार रुपये स्वीकृत किए गए. इसमें से 7 लाख 15 हजार 451 रुपये खर्च किये गये हैं और ताजा रिकॉर्ड में ये कार्य भी पूर्ण बताया गया है.

क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण के लिए जारी किया बजट: इसी अवधि में ग्राम सैजी में भारी बारिश और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें भुगतान की कार्रवाही जारी है. वहीं ग्राम सभा जोशी ब्लॉक खिर्सू में क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किए गए और पूरी राशि खर्च होने के साथ काम भी पूरा किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत वीणा मल्ला में मुख्य मार्ग से चौघाट तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

सांसद निधि की जानकारी. (ETV BHARAT)

इसके अलावा पौड़ी में तीन मंजिला सीएससी/कैंटीन भवन निर्माण के लिए 18 लाख रुपये का प्रावधान है. इन में से कई कार्य चल रहे हैं और कई पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे कार्य पूरा हो रहा है. भुगतान की कार्रवाई जारी है.

टिहरी में चंद्रबदनी और घंटाकर्ण धाम के लिए भी काम: टिहरी जिले में किए गये सांसद निधि का कार्यों के रिकॉर्ड में भी कई काम बताए गए हैं. इनमें देवप्रयाग क्षेत्र के मां चंद्रबदनी मंदिर में इंटरलॉक टाइल्स और मार्ग निर्माण के लिए अलग-अलग चरणों में राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा नरेंद्रनगर क्षेत्र के घंटाकर्ण धाम में दो सोलर वाटर मोटर और अन्य निर्माण कार्य के लिए 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

अनिल बलूनी की सांसद निधि से कराए गए कार्य. (ETV BHARAT)

सांसद के प्रतिनिधि और भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने भी इन कार्यों का जिक्र किया है. उनका कहना है कि चंद्रबदनी मंदिर के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं और वहां सीसी मार्ग के लिए भी राशि दी गई है. वहीं घंटाकर्ण मंदिर में सोलर पेयजल मोटर और टंकी निर्माण के लिए 6 लाख रुपये दिए गए हैं. उनका कहना है कि इन कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से संबंधित तस्वीरें और रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं.

राज्यसभा कार्यकाल के आखिरी साल में बलूनी ने खर्च किये 2.86 करोड़: अनिल बलूनी के इस कार्यकाल में ही नहीं, बल्कि उनके पिछले राज्यसभा कार्यकाल में भी खर्च किये गए सासंद निधि का ब्योरा सामने आया है. ताजा रिकॉर्ड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भी अनिल बलूनी की सांसद निधि से किए गए कई काम दर्ज हैं. उस समय अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद थे और बतौर अपने राज्यसभा कार्यकाल में उनके आखिरी वित्तीय वर्ष में 2023-24 में तारामंडल एवं पहाड़ी संग्रहालय के निर्माण एवं विकास के लिए 15 करोड़ रुपये का कार्य दर्ज है.

अनिल बलूनी द्वारा कराए गए कार्य. (ETV Bharat)

2023-24 में 2 करोड़ की सांसद निधि खर्च की: इस पर 2 करोड़ 62 लाख 84 हजार 669 रुपये खर्च दर्ज हैं. इसी अवधि में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लिए 40 सीटर बस खरीदने के लिए 24 लाख रुपये स्वीकृत हुए और पूरी राशि खर्च हुई. इस तरह से साल 2023-24 की अनिल बलूनी की सांसद निधि का कुल खर्च 2 करोड़ 86 लाख रुपये था.

सांसद निधि खर्च को लेकर जो शून्य का आंकड़ा सामने आया है, उसके स्रोत की जांच कराई जा रही है. यदि जून तक की स्थिति को केवल पौड़ी सीडीओ कार्यालय के एक आंकड़े के आधार पर देखा जाएगा तो पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी. आरटीआई में तीन काम पूर्ण दिखाए गए हैं, लेकिन अनिल बलूनी के सामने उनकी धनराशि शून्य लिखी गई, जबकि उसी दस्तावेज में दूसरे सांसद के पूर्ण कार्यों के सामने राशि दर्ज है.

- बिपिन कैंथोला, प्रतिनिधि, सांसद अनिल बलूनी -

बिपिन कैंथोला ने कहा कि इस विसंगति को लेकर सांसद ने उच्च अधिकारियों से बात की है और अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि सांसद की ओर से एमपीएलएडी फंड के अलावा अन्य विकास कार्यों में भी सहयोग किया गया है. अगस्त्यमुनि क्षेत्र में कैंटीन और स्मार्ट क्लास, पौड़ी में बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट और अन्य कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया.

अब जांच में साफ होगा, RTI में शून्य का आंकड़ा आया कहां से: फिलहाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पौड़ी और टिहरी के रिकॉर्ड में मौजूदा लोकसभा कार्यकाल के दौरान 45 लाख रुपये से ज्यादा की राशि खर्च के रूप में दर्ज है और चमोली में डायलिसिस सेंटर के लिए 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है, तो आरटीआई में सांसद निधि का खर्च शून्य क्यों बताया गया?

संबंधित अधिकारी को जारी शो-कॉज नोटिस के बाद अब इस विसंगति की जांच होगी. जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि आरटीआई में पौड़ी और टिहरी के कौन-कौन से कार्य छूटे, तीन पूर्ण कार्यों के सामने खर्च शून्य क्यों दर्ज किया गया और जानकारी तैयार करते समय किस रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया.

- अनुराधा पाल, आयुक्त ग्राम्य विकास -

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