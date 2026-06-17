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टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कल फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच अब इस मामले पर कल, 18 जून को सुनवाई करेगा.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये आदेश आईटी कानून की धारा 69ए के तहत दिया है. टेलीग्राम ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उस पर आज फैसला आना है. मेहता ने इस पर जवाब देने के लिए कल सुबह तक समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने पूछा कि नीट की परीक्षा कब है, तब टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ने कहा कि 21 जून को. मेहता ने कहा कि इसमें कुछ मामले हैं जिन्हें कोर्ट को देखना जरूरी है.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वो यूजर आईडी दिखा सकते हैं. केंद्र ने टेलीग्राम से कई बार दिखाया और अपना सिस्टम ठीक करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया. टेलीग्राम के एक चैनल को जब बंद किया जाता है तो दूसरा चैनल शुरू हो जाता है. क्यूआर कोड जारी होता है और उस पर भुगतान होता है. ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है. मेहता ने कहा कि ये फैसला रातोंरात नहीं लिया गया है. केंद्र सरकार उन्हें मई से शिकायतों के बारे में कह रही है.

टेलीग्राम ने कहा कि आईटी रूल्स के रूल्स-9 के तहत इसका इस्तेमाल आपात स्थितियों में किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 69ए का इस्तेमाल किया है जो कानूनसम्मत नहीं है. केंद्र सरकार के आदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की शिकायत की गई है. उन्होंने कहा कि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी देखते हैं और अपनी अनुशंसा देते हैं. संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने चैनल को ब्लॉक करने की कोई अनुशंसा नहीं की है. संबंधित अधिकारी और मंत्रालय के बीच हुई बात और टेलीग्राम की कार्रवाई का केंद्र सरकार के आदेश में कोई जिक्र नहीं है.