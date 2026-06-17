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टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कल फिर होगी सुनवाई

टेलीग्राम ऐप को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी.

टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक का मामला
टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 7:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच अब इस मामले पर कल, 18 जून को सुनवाई करेगा.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये आदेश आईटी कानून की धारा 69ए के तहत दिया है. टेलीग्राम ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उस पर आज फैसला आना है. मेहता ने इस पर जवाब देने के लिए कल सुबह तक समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने पूछा कि नीट की परीक्षा कब है, तब टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ने कहा कि 21 जून को. मेहता ने कहा कि इसमें कुछ मामले हैं जिन्हें कोर्ट को देखना जरूरी है.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वो यूजर आईडी दिखा सकते हैं. केंद्र ने टेलीग्राम से कई बार दिखाया और अपना सिस्टम ठीक करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया. टेलीग्राम के एक चैनल को जब बंद किया जाता है तो दूसरा चैनल शुरू हो जाता है. क्यूआर कोड जारी होता है और उस पर भुगतान होता है. ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है. मेहता ने कहा कि ये फैसला रातोंरात नहीं लिया गया है. केंद्र सरकार उन्हें मई से शिकायतों के बारे में कह रही है.

टेलीग्राम ने कहा कि आईटी रूल्स के रूल्स-9 के तहत इसका इस्तेमाल आपात स्थितियों में किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 69ए का इस्तेमाल किया है जो कानूनसम्मत नहीं है. केंद्र सरकार के आदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की शिकायत की गई है. उन्होंने कहा कि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी देखते हैं और अपनी अनुशंसा देते हैं. संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने चैनल को ब्लॉक करने की कोई अनुशंसा नहीं की है. संबंधित अधिकारी और मंत्रालय के बीच हुई बात और टेलीग्राम की कार्रवाई का केंद्र सरकार के आदेश में कोई जिक्र नहीं है.

बता दें कि आज सुबह जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष टेलीग्राम की ओर से पेश वकील माधव खोसला ने मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया था. टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है.

दरअसल, नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के उपयोग की बात सामने आयी थी. जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया.

बता दें NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. फर्जी पेपर लीक और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी पाबंदी लगाने के साथ-साथ उसके मैसेज एडिटिंग फीचर को भी बंद कर दिया है. NTA की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करें. टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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