ETV Bharat / bharat

तेलंगाना फोन टैपिंग मामला, KCR, हरीश राव को पूछताछ के लिए बुला सकती है SIT

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में चर्चा है कि एसआईटी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को नोटिस जारी करने का फैसला किया है. साथ ही पूर्व मंत्री हरीश राव से पूछताछ की जाएगी. एसआईटी का मानना ​​है कि इस मामले की जांच में किसी तार्किक परिणाम तक पहुंचने के लिए दोनों से पूछताछ करना जरूरी है. इसी को लेकर दोनों को समन जारी करके जल्द ही पूछताछ की जा सकती है. संभावना है कि विधानसभा सत्र के बाद समन जारी किया जाएगा. भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और पूर्व एसआईबी चीफ प्रभाकर राव से काफी पूछताछ के बाद भी वह इस सवाल का सही जवाब देने से बच रहे हैं कि गैर-कानूनी फोन टैपिंग क्यों की गई. उनका दावा है कि टैपिंग के ऑर्डर देने की वजह बड़े अधिकारियों के निर्देश थे. हालांकि, बड़े अधिकारियों ने पहले ही एसआईटी को बयान देकर इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिए थे. माओवादी मूवमेंट पर निगरानी

इसी तरह रिव्यू कमिटी के सदस्यों ने भी विशेष जांच शाखा (SIB) द्वारा टैप किए गए फोन नंबरों की सच्चाई के बारे में प्रभाकर राव पर उंगली उठाई. उन्होंने जांच अधिकारियों को दिए बयान में कहा कि हर बार जब वे रिव्यू करते थे, तो प्रभाकर राव लगभग 4-5 हजार फोन नंबरों की लिस्ट लाते थे और उनके पास यह वेरिफाई करने का कोई तरीका नहीं था कि ये नंबर माओवादी मूवमेंट पर नजर रखने वाले लोगों के हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि विशेष जांच शाखा की प्रतिष्ठा को देखते हुए वे प्रभाकर राव के बयानों पर यकीन करते हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रभाकर राव की इस बात के लिए बुराई कर रही है कि वे इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए कि माओवादियों की आड़ में जजों, पत्रकारों और नेताओं के फोन नंबर क्यों टैप किए गए. ऐसा लगता है कि एसआईटी ने यह नया फैसला इस आधार पर लिया कि प्रभाकर राव बीआरएस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल सर्विलांस कर रहे थे.