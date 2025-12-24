तेलंगाना फोन टैपिंग मामला, KCR, हरीश राव को पूछताछ के लिए बुला सकती है SIT
एसआईटी का मानना है कि इस मामले की जांच में किसी तार्किक परिणाम तक पहुंचने के लिए केसीआर और हरीशराव से पूछताछ करना जरूरी है.
Published : December 24, 2025 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में चर्चा है कि एसआईटी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को नोटिस जारी करने का फैसला किया है. साथ ही पूर्व मंत्री हरीश राव से पूछताछ की जाएगी. एसआईटी का मानना है कि इस मामले की जांच में किसी तार्किक परिणाम तक पहुंचने के लिए दोनों से पूछताछ करना जरूरी है.
इसी को लेकर दोनों को समन जारी करके जल्द ही पूछताछ की जा सकती है. संभावना है कि विधानसभा सत्र के बाद समन जारी किया जाएगा. भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और पूर्व एसआईबी चीफ प्रभाकर राव से काफी पूछताछ के बाद भी वह इस सवाल का सही जवाब देने से बच रहे हैं कि गैर-कानूनी फोन टैपिंग क्यों की गई. उनका दावा है कि टैपिंग के ऑर्डर देने की वजह बड़े अधिकारियों के निर्देश थे. हालांकि, बड़े अधिकारियों ने पहले ही एसआईटी को बयान देकर इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिए थे.
माओवादी मूवमेंट पर निगरानी
इसी तरह रिव्यू कमिटी के सदस्यों ने भी विशेष जांच शाखा (SIB) द्वारा टैप किए गए फोन नंबरों की सच्चाई के बारे में प्रभाकर राव पर उंगली उठाई. उन्होंने जांच अधिकारियों को दिए बयान में कहा कि हर बार जब वे रिव्यू करते थे, तो प्रभाकर राव लगभग 4-5 हजार फोन नंबरों की लिस्ट लाते थे और उनके पास यह वेरिफाई करने का कोई तरीका नहीं था कि ये नंबर माओवादी मूवमेंट पर नजर रखने वाले लोगों के हैं या नहीं.
उन्होंने कहा कि विशेष जांच शाखा की प्रतिष्ठा को देखते हुए वे प्रभाकर राव के बयानों पर यकीन करते हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रभाकर राव की इस बात के लिए बुराई कर रही है कि वे इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए कि माओवादियों की आड़ में जजों, पत्रकारों और नेताओं के फोन नंबर क्यों टैप किए गए.
ऐसा लगता है कि एसआईटी ने यह नया फैसला इस आधार पर लिया कि प्रभाकर राव बीआरएस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल सर्विलांस कर रहे थे.
फोन सर्विलांस क्यों?
एसआईटी (SIT) मुख्य रूप से इस बात पर फोकस कर रही है कि प्रभाकर राव को उन लोगों के फोन सर्विलांस करने की जरूरत क्यों महसूस हुई जिनका माओवादियों से कोई कनेक्शन नहीं था. उनका मानना है कि इससे किसे फायदा हुआ. यह पता लगाकर वे केस को तार्किक नतीजे पर पहुँचा सकते हैं. इस मामले में उन्होंने इस बात की जाँच तेज कर दी है कि प्रभाकर राव को उनके रिटायरमेंट के बाद भी क्यों रखा गया.
विशेष जांच शाखा प्रमुख के पद से रिटायर होने के बावजूद उन्हें न सिर्फ वहाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) के पद पर बनाए रखा गया, बल्कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) भी नियुक्त किया गया. ये राज्य के इतिहास में एक अनोखा कदम है. एसआईटी का मानना है कि इसके पीछे के रहस्य को सामने लाकर वे गैर-कानूनी फोन टैपिंग के असली फायदों की पहचान कर सकते हैं.
रीअपॉइंटमेंट नोट फाइलों में अहम सबूत
एसआईटी अभी प्रभाकर राव के रिटायरमेंट के बाद भी सर्विस में बने रहने के प्रोसेस की जांच पर फोकस कर रही है. इस मामले में इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस समय के चीफ अनिल कुमार, उस समय के डीजीपी महेंद्र रेड्डी और उस समय केसीआर के ओएसडी रहे राजशेखर रेड्डी के बयान रिकॉर्ड किए थे. इस बीच पता चला है कि प्रभाकर राव के रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस से जुड़ी नोट फाइलों से कुछ अहम सबूत मिले हैं.
हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर राजशेखर रेड्डी से फिर से पूछताछ की जा सकती है. एसआईटी ने रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस के पीछे के मकसद के आधार पर अपनी जांच तेज कर दी है. इस मामले में ऐसा समझा जा रहा है कि वे केसीआर को नोटिस जारी करने पर विचार कर रहे हैं. दूसरी ओर एसआईटी जांच में कथित तौर पर यह पता चला है कि हरीश राव ने दूसरे आरोपी प्रणीत राव और छठे आरोपी श्रवण राव के बीच मीटिंग अरेंज की थी. ऐसा समझा जा रहा है कि हरीश राव से इसी सिलसिले में पूछताछ की जाएगी.