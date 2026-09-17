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उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइके की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने जमानत याचिका पर 18 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

इससे पहले एनआईए ने 8 सितंबर को चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में सात विदेशी आरोपियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाया गया है. मैथ्यू आरोन वैन डाइके के अलावा यूक्रेन के छह नागरिक पेट्रो हुर्बा, टरस स्लिवियाक, इवान सुकमानोवस्की, मैरियन स्टेफानकीव, मास्कीम होंचारुक और विक्टर कामिंसिकी शामिल हैं. एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन चार्जशीट में यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. एनआईए के मुताबिक वो इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगा.

इसके पहले 31 अगस्त को हाईकोर्ट ने जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.