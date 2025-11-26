ETV Bharat / bharat

ब्रिटिश लेखक निताशा कौल की OCI का दर्जा निरस्त करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

भारतीय मूल की ब्रिटिश उपन्यासकार निताशा कौल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.

भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक निताशा कौल
भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक निताशा कौल (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय मूल की ब्रिटिश उपन्यासकार और कवि निताशा कौल की भारत में प्रवेश करने की अनुमति पर रोक लगाने और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के दर्जे को निरस्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब मामले की सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी. निताशा कौल 24 फरवरी 2024 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से उन्हें रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया. ब्रिटेन वापस भेजने के पहले निताशा कौल को 24 घंटे की हिरासत में भी रखा गया था.

निताशा कर्नाटक सरकार के आमंत्रण पर कांस्टीट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी नामक विषय पर बोलने के लिए बेंगलुरु पहुंची थी. उनके पास ब्रिटेन का वैध पासपोर्ट भी था. मई 2025 में केंद्र सरकार ने निताशा कौल का ओसीआई दर्ज खत्म कर दिया था. निरस्त करने के आदेश में निताशा कौल पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. आदेश में कहा गया था कि निताशा के लेख और भाषण भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाते हैं.

कौन है कश्मीरी पंडित निताशा कौल

निताशा कौल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर हैं. कश्मीरी पंडित निताशा कौल ने इकोनोमिक्स की अपनी पढ़ाई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है. उन्होंने इकोनोमिक्स और फिलॉसफी में ब्रिटेन से पीएचडी की है. निताशा ने कश्मीर, राष्ट्रवाद और हिन्दूत्व पर लेख लिखे हैं. अनुच्छेद 370 हटाने के बाद निताशा कौल के विदेश मामलों की अमेरिकी संसदीय कमेटी के समक्ष अपने बयान दर्ज किए गए थे. इस कमेटी ने कश्मीर में मानवाधिकार के मामले पर निताशा के बयान दर्ज किए थे.

