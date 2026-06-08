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12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CBSE को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12वीं की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीबीएसई को नोटिस जारी किया है.

Delhi HC Notice to CBSE
दिल्ली हाईकोर्ट का CBSE को नोटिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 1:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई गड़बड़ियों और ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़ी शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सख्‍त रुख अपनाया और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को करने का आदेश दिया.

याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से इसके अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर किया है. सीबीएसई की ओर से पेश वकील एमए नियाजी ने याचिका पर आपत्ति जताया और कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने दायर किया है. शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. इस पर एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस बात की वजह नहीं हो सकती कि वे याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं. सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल एक महीने के लिए नहीं खोला जा सकता. सीबीएसई छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है.

याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों के कम अंक आए हैं या स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त नंबर दिए जाएं. याचिका में मांग की गई है कि वेरिफिकेशन के लिए नया विंडो, विवादित आंसर शीट की दोबारा फिजिकल जांच और 12वीं के रिजल्ट पर असर डालने वाली कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए. याचिका में भविष्य के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए सही सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई हैं ताकि ऐसी शिकायतें दोबारा न हो.

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