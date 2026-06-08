12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CBSE को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने 12वीं की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीबीएसई को नोटिस जारी किया है.
Published : June 8, 2026 at 1:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई गड़बड़ियों और ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़ी शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सख्त रुख अपनाया और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को करने का आदेश दिया.
याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से इसके अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर किया है. सीबीएसई की ओर से पेश वकील एमए नियाजी ने याचिका पर आपत्ति जताया और कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने दायर किया है. शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. इस पर एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस बात की वजह नहीं हो सकती कि वे याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं. सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल एक महीने के लिए नहीं खोला जा सकता. सीबीएसई छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है.
STORY | Delhi HC seeks CBSE stand on NSUI plea over on-screen marking row— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
The Delhi High Court on Monday sought the stand of the Centre and the CBSE on a petition by Congress party's student wing seeking an independent inquiry into the alleged large-scale irregularities in… pic.twitter.com/S05GQth5y4
याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों के कम अंक आए हैं या स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त नंबर दिए जाएं. याचिका में मांग की गई है कि वेरिफिकेशन के लिए नया विंडो, विवादित आंसर शीट की दोबारा फिजिकल जांच और 12वीं के रिजल्ट पर असर डालने वाली कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए. याचिका में भविष्य के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए सही सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई हैं ताकि ऐसी शिकायतें दोबारा न हो.
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