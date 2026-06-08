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12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CBSE को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई गड़बड़ियों और ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़ी शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सख्‍त रुख अपनाया और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को करने का आदेश दिया.

याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से इसके अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर किया है. सीबीएसई की ओर से पेश वकील एमए नियाजी ने याचिका पर आपत्ति जताया और कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने दायर किया है. शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. इस पर एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस बात की वजह नहीं हो सकती कि वे याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं. सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल एक महीने के लिए नहीं खोला जा सकता. सीबीएसई छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है.