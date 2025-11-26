ETV Bharat / bharat

IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, जज बदलने की थी मांग

राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामले दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी.

राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस
राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. बता दें कि राबड़ी देवी के खिलाफ विशाल गोगने के पास रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस हैं.

राबड़ी देवी का जज के खिलाफ आरोप

13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सीबीआई के जुड़े केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछे जाने पर तीनों ने कहा कि वो निर्दोष हैं और ट्रायल का सामना करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.

रेलवे टेंडर घोटाला मामला

28 फरवरी को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामले दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की
  2. लैंड फॉर जॉब मामला: बिहार में वोटिंग से पहले लालू परिवार को राहत, अब 4 दिसंबर को तय होंगे आरोप

TAGGED:

RABRI DEVI PLEA
IRCTC SCAM
LAND FOR JOBS CASE
RABRI DEVI IRCTC SCAM CASE
RABRI DEVI PLEA TO TRANSFER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, प्रशासन पर उठे सवाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.