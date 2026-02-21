PM आवास के पास झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम, 717 परिवारों पर पड़ेगा असर, लोगों बयां किया दर्द
झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग बोले इतनी जल्दी घर खाली कैसे करें, बच्चों की चल रही बोर्ड परीक्षा
Published : February 21, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : February 21, 2026 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के नजदीक स्थित तीन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 717 परिवारों को 6 मार्च तक अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है. रेस कोर्स रोड पर स्थित भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों को गुरुवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के माध्यम से पुनर्वास नोटिस जारी किए. ये क्लस्टर एल एंड डीओ के अधिकार क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने हैं.
नोटिस के अनुसार यहां रहने वाले लोगों को सेंट्रल दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में डूसिब कॉलोनी में फ्लैट जाएंगे. यह कदम जनवरी 2024 में L&DO और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) के एक जॉइंट सर्वे के बाद उठाया गया है, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत किया गया था.
लोगों में दिखा भारी गुस्सा
गुरुवार को यहां भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के अधिकारी और पुलिसकर्मी यहां रहने वाले लोगों को नोटिस रिसीव कराने पहुंचे. इस दौरान लोगों में इस कार्रवाई को लेकर गुस्सा और रोष देखने को मिला. यहां रहने वाले लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की और इस जगह को अभी खाली करने के नोटिस से उनके सामने खड़ी हुई समस्याएं जानीं. इस दौरान झुग्गी बस्ती के प्रधान राकेश बंसल ने बताया कि वह दशकों से इस बस्ती में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है. मेरा जन्म यहीं का है. घर खाली करने का नोटिस मिला है. नोटिसों की मोटी फाइल दिखाते हुए राकेश बंसल ने बताया कि अभी इस फाइल में 571 लोगों के नोटिस हैं. बाकी और भी लोगों को नोटिस देने की बात कही जा रही है. करीब 717 परिवारों को यह नोटिस मिले हैं.
झुग्गी बस्ती में रहते हैं 2500 से ज्यादा लोग
बता दें कि जिन 717 परिवारों को नोटिस मिले हैं उनमें 2500 से ज्यादा लोग रहते हैं. कई परिवारों की यहां तीन तीन पीढ़ियां बीत चुकी हैं. यहां रहने वाले हसन खां ने बताया कि मैं यहां तीसरी पीढ़ी हूं. अब हमसे दस या बारह दिनों में घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो यह कैसे संभव है. हमारे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं.
मजदूरी करके गुजारा करते हैं झुग्गी बस्ती के अधिकतर लोग
तीन दशकों से ज़्यादा समय से इस बस्ती में रह रहे धामू ने कहा कि दिहाड़ी मज़दूरों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा. यहां कई लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं है. वे दिहाड़ी मज़दूरी करके गुज़ारा करते हैं. अगर हमें 40-45 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, तो लोग काम के लिए कैसे जाएँगे? वे कैसे ज़िंदा रहेंगे? यहां बहुत से लोग बगल में ही स्थित रेस कोर्स क्लब में भी नौकरी करते हैं.
अधिकारियों का कहना है कि यहां रहने वाले लोगों को पॉलिसी के अनुसार बसाया जा रहा है, स्थानीय लोग ज़ोर देकर कहते हैं कि अचानक आई डेडलाइन और शिफ्टिंग की दूरी से उनकी रोजी-रोटी, बच्चों की पढ़ाई और सोशल नेटवर्क को खतरा है. बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है.
ये भी पढ़ें: 'ये है कांग्रेस का दिवालियापन...', भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन, भड़की बीजेपी