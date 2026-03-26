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जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नीट स्टूडेंट को रिहा किया, PSA के तहत कैद को खोखला शक बताया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनंतनाग के एक 19 साल के स्टूडेंट की निवारक निरोध (preventive detention) को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत यह आदेश बेबुनियाद और झूठे शक पर आधारित था और इसमें कोई असली सबूत नहीं था.

श्रीनगर के जस्टिस राहुल भारती ने 16 पेज के फैसले में सेहरान बशीर नदाफ को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत हिरासत में लिया गया था. अनंतनाग जिले के शेरापोरा के रहने वाले नदाफ ने अपनी मां नईमा अख्तर के जरिए कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपनी हिरासत को चुनौती दी.

उनका प्रतिनिधित्व वकील सैयद सज्जाद गिलानी ने किया. जवाब देने वालों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और दूसरे लोग शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी वकील इलियास लावे ने किया.

कोर्ट ने कहा कि नदाफ क्लास 12 का स्टूडेंट था और ऑनलाइन मोड से नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था. उनका नाम मई 2023 में एक बाहरी मजदूर दीपक कुमार की हत्या के सिलसिले में अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 171/2023 में सामने आया था. कथित अपराध के समय, नदाफ नाबालिग था और बाद में उसे 4 फरवरी, 2025 को किशोर न्याय बोर्ड, अनंतनाग से ज़मानत मिल गई थी.

जस्टिस भारती ने कहा कि इस एफआईआर के अलावा, याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, डोजियर में कुछ भी प्रतिकूल, आपत्तिजनक और संदिग्ध नहीं बताया गया है.

रिहाई के तीन महीने के अंदर, अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट ने 14 मई, 2025 को एक निरोध आदेश पास किया, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनंतनाग के जमा किए गए एक डोजियर पर आधारित था. इसके बाद नदाफ को सेंट्रल जेल, कोट-भलवाल, जम्मू में रखा गया.

अधिकारियों ने दावा किया कि रिहा होने के बाद भी वह राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा और उसे रोकने के लिए सामान्य कानून काफी नहीं था. हालांकि, कोर्ट को इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला.