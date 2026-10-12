क्या ध्रुव राठी ने CJP से तोड़ लिया नाता ? यूट्यूबर ने दी सफाई
मीडिया से बातचीत में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने राजनीति में आने को लेकर भी सफाई दी और अपना इरादा जाहिर किया.
Published : October 12, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से नाता तोड़ लिया है. क्या वह राजनीति में उतरेंगे. इन सब सवालों का जवाब उन्होंने खुद दिया है. ध्रुव राठी ने सफाई दी है कि CJP से उनका कोई संबंध नहीं हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है.
ध्रुव राठी ने कहा कि वह आम नागरिक के रूप में प्रदर्शन करने आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मुद्दा इतना गंभीर है कि आगे आकर इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.
राठी ने आरोप लगाया कि वह प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके घर के चारों तरफ पुलिस का पहरा है. उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वह प्रदर्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने शनिवार 10 अक्टूबर को ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया था, हालांकि, अगले दिन यानी रविवार को उन्हें छोड़ दिया गया था.
हिरासत में लिए जाने की घटना पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने रविवार को आरोप लगाया कि शनिवार को सादे कपड़ों में करीब 20 लोग उनके घर में घुस आए और सोते समय उन्हें जबरदस्ती उठा ले गए. उन्होंने इस घटना को हिरासत या कानूनी गिरफ्तारी के बजाय "किडनैपिंग" बताया.
राठी ने दावा किया कि सादे कपड़ों में आए लोगों ने उन्हें उनके बेडरूम से घसीटकर सीढ़ियों से नीचे उतारा, जिससे उन्हें चोटें आईं. यूट्यूबर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जीप में बैठाकर अलग-अलग पुलिस थानों में ले जाने से पहले चप्पल भी नहीं पहनने दी गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पकड़ने आए लोगों ने उनका और उनके माता-पिता का फोन भी ले लिया, ताकि वह घटना को रिकॉर्ड नहीं कर सकें या किसी से संपर्क नहीं कर सकें.
ध्रुव राठी ने कहा कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने अपने वकील से बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें वकील और फोन नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 20 से 22 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, इस दौरान उन्हें बार-बार बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है.
गौरतलब है कि CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही सीजेपी के शीर्ष नेताओं समेत कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी को भी हिरासत में ले लिया था.
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