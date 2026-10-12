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क्या ध्रुव राठी ने CJP से तोड़ लिया नाता ? यूट्यूबर ने दी सफाई

यूट्यूबर ध्रुव राठी ( ANI )

नई दिल्ली: क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से नाता तोड़ लिया है. क्या वह राजनीति में उतरेंगे. इन सब सवालों का जवाब उन्होंने खुद दिया है. ध्रुव राठी ने सफाई दी है कि CJP से उनका कोई संबंध नहीं हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है.

ध्रुव राठी ने कहा कि वह आम नागरिक के रूप में प्रदर्शन करने आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मुद्दा इतना गंभीर है कि आगे आकर इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.