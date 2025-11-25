'हर छोटी घटना पर कानून बनाने या नजर रखने...', हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट
हेट स्पीच की मॉनिटरिंग को लेकर दायर एक याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की.
Published : November 25, 2025 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह हेट स्पीच की हर घटना पर नजर रखने का इच्छुक नहीं है. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया.बेंच एक खास समुदाय के सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के कथित आह्वान का मुद्दा उठाने वाली एक एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी.
बेंच ने कहा, “हम इस पिटीशन की आड़ में कानून नहीं बना रहे हैं. निश्चिंत रहें हम इस देश के X, Y, Z पॉकेट में होने वाली हर छोटी घटना पर कानून बनाने या उस पर नजर रखने के इच्छुक नहीं हैं.”
बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानूनी उपाय हैं. वे पहले से ही मौजूद हैं. शुरू में बेंच ने आवेदक से अपनी शिकायत के साथ संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा था. बेंच ने वकील से कहा, “यह कोर्ट पूरे देश में ऐसे सभी मामलों पर नजर कैसे रख सकता है?” बेंच ने आगे कहा, “आप अधिकारियों से संपर्क करें. उन्हें कार्रवाई करने दें, नहीं तो हाई कोर्ट जाएं.”
वकील ने कहा कि उन्होंने एक पेंडिंग रिट पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें हेट स्पीच का मुद्दा उठाया गया है. उन्होंने कहा, "मैंने कोर्ट को कुछ और उदाहरण देते हुए इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए शुरू हुए इन आह्वानों के बारे में बताया है."
बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसे आह्वान कुछ खास लोगों ने किए थे. वकील ने जवाब दिया कि कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही आह्वान कर रहे हैं. इस पर कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट किसी एक खास धर्म के लिए नहीं चुना जा सकता.
उन्होंने कहा, "सभी धर्मों में हेट स्पीच चल रही हैं. मैं ये डिटेल्स अपने दोस्त (एप्लीकेंट) को दूंगा. उन्हें इसे जोड़ने दें और सभी धर्मों के आधार पर उस पब्लिक मुद्दे का समर्थन करने दें." वकील ने कहा कि उन्होंने यह मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया है क्योंकि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
बेंच को बताया गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो पुलिस को खुद से एक्शन लेना होगा और अगर वे ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
मेहता ने कहा, “कोई भी हेट स्पीच में शामिल नहीं हो सकता -- यह मेरा स्टैंड है, लेकिन शिकायत करते समय एक पब्लिक-स्पिरिटेड व्यक्ति सेलेक्टिव नहीं हो सकता.” इस पर बेंच ने कहा, “आपको जिस भी राज्य से प्रॉब्लम है, आप सही राहत के लिए अपने अधिकार वाले हाई कोर्ट से संपर्क करें.” वकील ने असम के एक मंत्री के बिहार चुनाव के बारे में बोलने और यह कहने से जुड़े मामले में फाइल की गई एक और अर्जी का भी जिक्र किया कि बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है.
एप्लीकेंट के वकील ने दावा किया कि यह साफ तौर पर 1989 के भागलपुर हिंसा के रेफरेंस में था, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के कई लोग मारे गए थे और खेतों में दफना दिए गए थे.सबमिशन सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह इन सभी मामलों पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी.
