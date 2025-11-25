ETV Bharat / bharat

'हर छोटी घटना पर कानून बनाने या नजर रखने...', हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह हेट स्पीच की हर घटना पर नजर रखने का इच्छुक नहीं है. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया.बेंच एक खास समुदाय के सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के कथित आह्वान का मुद्दा उठाने वाली एक एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा, “हम इस पिटीशन की आड़ में कानून नहीं बना रहे हैं. निश्चिंत रहें हम इस देश के X, Y, Z पॉकेट में होने वाली हर छोटी घटना पर कानून बनाने या उस पर नजर रखने के इच्छुक नहीं हैं.” बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानूनी उपाय हैं. वे पहले से ही मौजूद हैं. शुरू में बेंच ने आवेदक से अपनी शिकायत के साथ संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा था. बेंच ने वकील से कहा, “यह कोर्ट पूरे देश में ऐसे सभी मामलों पर नजर कैसे रख सकता है?” बेंच ने आगे कहा, “आप अधिकारियों से संपर्क करें. उन्हें कार्रवाई करने दें, नहीं तो हाई कोर्ट जाएं.” वकील ने कहा कि उन्होंने एक पेंडिंग रिट पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें हेट स्पीच का मुद्दा उठाया गया है. उन्होंने कहा, "मैंने कोर्ट को कुछ और उदाहरण देते हुए इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए शुरू हुए इन आह्वानों के बारे में बताया है." बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसे आह्वान कुछ खास लोगों ने किए थे. वकील ने जवाब दिया कि कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही आह्वान कर रहे हैं. इस पर कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट किसी एक खास धर्म के लिए नहीं चुना जा सकता.