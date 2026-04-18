यह सरकार या हमारी पार्टी की नाकामी नहीं है: किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी की सोच महिला विरोधी है और अब यह सामने आ गई है.
Published : April 18, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 के फेल होने को "देश के लिए एक बड़ा झटका" बताया. साथ ही महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े कानून को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया.
बजट सत्र खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आम सहमति बनाने की लगातार कोशिश की, लेकिन संविधान संशोधन बिल के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी.
#WATCH | Delhi: On the Constitution (131st Amendment) Bill failed to pass in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " ... other congress mps also met me. they said the government's intentions were very good, but congress leader rahul gandhi doesn't agree,… pic.twitter.com/sOh5qW6PvQ— ANI (@ANI) April 18, 2026
उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुमत है, लेकिन हमें संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, इसलिए यह बिल पास नहीं हो सका." साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान बाकी सभी सरकारी काम सफलतापूर्वक पूरे हो गए.
परिसीमन के पहलू पर ध्यान देते हुए, रिजिजू ने महिला आरक्षण को चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठित से जोड़ने के केंद्र के कदम का बचाव किया और इसे एक जरूरी संवैधानिक और लोकतांत्रिक काम बताया.
उन्होंने कहा, "यह सरकार की नाकामी नहीं है. यह कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियों की तरफ से देश के लिए एक बड़ा झटका है." उन्होंने यह भी कहा कि बिल पास न हो पाने की वजह से एक जरूरी सुधार में देरी हुई है, जिसका मकसद बराबर प्रतिनिधित्व पक्का करना है.
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " we are all saddened by the fact that, driven by political motives and a mindset of denying women rights, the congress party and the opposition, with a blatant majority, prevented the passage of the constitutional… pic.twitter.com/eGadPzEz0h— ANI (@ANI) April 18, 2026
परिसीमन की जरूरत समझाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव क्षेत्रों के साइज में अंतर को दूर किया जाना चाहिए. "अगर एक चुनाव क्षेत्र में 40 लाख मतदाता हैं और दूसरे में 60,000, तो इस असंतुलन को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है."
रिजिजू ने कहा, "आबादी काफी बढ़ गई है, और प्रतिनिधित्व को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा." उन्होंने कहा कि 2026 तक परिसीमन पर संवैधानिक रोक के कारण संशोधन प्रक्रिया की जरूरत है.
रिजिजू ने विपक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सरकार महिला आरक्षण में देरी करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि आरक्षण, जनगणना और परिसीमन के बीच संबंध पहले से ही पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हिस्सा था.
उन्होंने आरोप लगाया, "वे जानते हैं कि परिसीमन क्यों जरूरी है, लेकिन वे महिला आरक्षण को पटरी से उतारने के लिए कुछ और दिखावा कर रहे हैं." रिजिजू ने आगे कांग्रेस पर बिल में राजनीतिक रुकावट डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने सही सलाह-मशविरा से परहेज किया.
उन्होंने कहा, "हम सभी इस बात से दुखी हैं कि राजनीतिक मकसद और महिलाओं के अधिकारों को नकारने की सोच से प्रेरित होकर, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बड़े बहुमत के साथ संविधान संशोधन को पास होने से रोक दिया. हमें दुख है क्योंकि यह नुकसान देश की महिलाओं को हुआ है. यह ज़रूरी कदम, जिससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में अपनी बात कहने का हक मिलता, उन्हें पूरे कानूनी प्रक्रिया में, देश चलाने वाले फैसलों में, और फैसले लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता, पास नहीं हो पाया. इसलिए हम दुखी हैं. इसे सरकार या हमारी पार्टी की नाकामी नहीं माना जाना चाहिए.”
मंत्री ने यह भी दावा किया कि सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के साथ काफी बातचीत की है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने चर्चा से परहेज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार बुलाने के बावजूद, कांग्रेस ने मीटिंग में आने के बजाय चिट्ठी लिखना पसंद किया.
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " the budget session has been concluded officially. it was a very productive budget session... the union budget was passed very successfully. then, in the second session, the prime minister gave a statement on the… pic.twitter.com/ypsr4QN3Rp— ANI (@ANI) April 18, 2026
बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जो जरूरी विशेष बहुमत से कम था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी हार कन्फर्म की, जिसके बाद सरकार ने इससे जुड़े बिलों को रोकने का फैसला किया.
रिजिजू ने कहा कि केंद्र महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आरक्षण लागू करने की कोशिशें जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा."
कांग्रेस पार्टी पर भी महिला विरोधी होने का एक गहरा दाग है, एक ऐसा कलंक जो कभी नहीं मिटेगा. महिलाओं के अधिकारों को नकारने का जश्न मनाना एक बड़ा पाप है.
महिलाओं को अधिकार न देने का फैसला करके वे इसे अपनी जीत मानते हैं. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, और हमें इसे देना ही होगा. कांग्रेस की सोच इसे नकारने की है, और वे उस बिल को हराने के बाद जश्न मना रहे हैं.
उन्होंने अपना असली रूप पूरी तरह से सामने ला दिया है. कोई बहाना काम नहीं करेगा. कांग्रेस और उसके साथियों ने महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को खत्म कर दिया है.
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