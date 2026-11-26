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नक्सली जन्मजात नहीं, बनाए जाते हैं': निर्दोषों के भटकाव की वजह जानने पर राष्ट्रपति मुर्मू का जोर

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को एक मार्मिक अपील की, जिसने सुरक्षा अभियानों से ध्यान हटाकर लोगों के पुनर्वास की ओर केंद्रित किया. उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली असल में 'बेगुनाह लोग' लगते हैं, जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के चलते उग्रवाद की राह पर धकेल दिया गया था.

उन्होंने इस बात को समझने के प्रयास करने का आह्वान किया कि आखिर बेगुनाह लोग नक्सली क्यों बन जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के दौरान बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश अब नक्सल-मुक्त हो गया है और जो लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए.

सीजेआई सूर्यकांत ने अदालत के न्याय-सिद्धांतों की तुलना एक उम्दा पश्मीना शॉल से की यह स्वीकार करते हुए कि कभी सुप्रीम कोर्ट को 'विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की अदालत' के रूप में देखा जाता था, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह दौर अब खत्म हो चुका है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच अब किसी व्यक्ति के रुतबे, प्रभाव या वहां के गलियारों में जान-पहचान पर निर्भर नहीं रह सकती.

संविधान दिवस के समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जस्टिस विक्रम नाथ, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश शामिल हुए.

मुर्मू ने कहा, "हमें इस 'क्यों' पर काम करना होगा, क्योंकि वे मूल रूप से ऐसे लोग नहीं हैं. हमें उन मासूम लोगों के लिए माता-पिता की तरह बनना होगा. जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माता-पिता को पता होता है कि उन्हें भूख लगी है या उन्हें कहां दर्द हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने उन्हें नक्सली बनाया, वे जेल के अंदर हैं या नहीं. लेकिन जिन्हें जबरदस्ती नक्सली बनाया गया, वे जेल के अंदर हैं. इस पर भी कुछ काम किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मासूम लोग हैं." राष्ट्रपति ने इस बात को गहराई से समझने का आह्वान किया कि आखिर क्या चीज लोगों को नक्सलवाद की ओर धकेलती है. उन्होंने समाज से अपील की कि वह इन लोगों के पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभाए.

राष्ट्रपति ने कहा, "मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं. आज पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है. मैं आत्मसमर्पण करने वालों के चेहरे देख रही थी. उनके मासूम चेहरों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वे नक्सली हैं. उन्हें नक्सली बनाया गया है."

सीजेआई ने कहा कि अगर कोई दरवाजा खुला भी हो तो उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता, जब तक कि कुछ चुनिंदा प्रभावशाली लोग बाकी सब से आगे निकलकर उसमें से गुजरते रहें. इस मामले में मुझे कोई संकोच करने की जरूरत नहीं लगती. उन्होंने कहा, "वह दौर अब बीत चुका है. अब सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी एक छोटे शहर के वकील की तरह ही उसी कतार में, उसी समय-सीमा के भीतर और उन्हीं नियमों के दायरे में रहना होगा. कई न्यायाधीशों ने लंबे समय तक मेहनत करके यह समानता लाई है, और इसी वजह से यह अदालत अब सही मायने में 'जनता की अदालत' बन गई है."

एक बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अदालत के न्याय-सिद्धांतों की तुलना एक उम्दा पश्मीना शॉल से की. पश्मीना शॉल जो नाजुक होने के साथ-साथ सुरक्षा भी देती है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय केवल उन लोगों तक ही सीमित रहे जो यहां तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं, तो यह अपने संवैधानिक वादे को पूरा करने में विफल हो जाएगा.

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में इस अदालत ने उस वादे को निभाने की कोशिश की है, और मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि इसके न्याय-सिद्धांत बिल्कुल एक बेहतरीन पश्मीना शॉल की तरह हैं."

उन्होंने बताया कि ऐसी शॉल इतनी नाजुक होती है कि उसे एक अंगूठी के बीच से निकाला जा सकता है. फिर भी वह इतनी गर्म होती है कि कड़ाके की ठंड में भी किसी यात्री को बचा सकती है. उन्होंने कहा, "इस अदालत के फैसलों ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है. भले ही कोई एक फैसला पूरे गणतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसे हजारों फैसलों ने, जिन्हें धैर्यपूर्वक एक साथ रखा गया, ठीक यही काम किया है. फिर भी कितनी भी कीमती और उम्दा शॉल क्यों न हो, वह केवल उन्हीं लोगों को बचा सकती है जो उसे अपने कंधों पर ओढ़ने की हैसियत रखते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आज के दिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यहां से मिलने वाला न्याय उन सभी लोगों तक पहुंचा है, जिनके लिए इसका इरादा था. या फिर, कई बार यह केवल उन्हीं लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह गया है, जो पहले से ही यहां तक पहुँचने का रास्ता जानते थे. फिर भी,मुझे इस बात से तसल्ली मिलती है कि यहां पदों पर रहने वाले लोग तो बस कुछ समय के लिए ही आते हैं, लेकिन यह अदालत आने वाले हर दौर की है, उस हर नागरिक की है जो एक दिन यहां खड़ा होगा."

उन्होंने कहा, "इसलिए, हमारे गणतंत्र के लिए मेरी इससे बेहतर कोई और कामना नहीं हो सकती कि हमारा संविधान एक बेहतरीन, लेकिन बेहद किफायती पश्मीना शॉल की तरह हो. इतना हल्का कि देश के हर व्यक्ति के कंधों पर आसानी से आ जाए और इतना गर्म कि आने वाले किसी भी कठिन दौर (सर्दी) में अपने लोगों को सुरक्षा और गर्माहट दे सके."

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