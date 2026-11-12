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PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को भारत में 'नो एंट्री'! आखिरी समय में रद्द हुआ वीजा

नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन. ( X Video screengrab/@HelleLyngSvends )

नई दिल्ली: इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान उनसे सवाल पूछने को लेकर चर्चा में आयीं नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्डसन का भारत आने का वीजा रद्द कर दिया गया है. नार्वे की पत्रकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 'भारत समिट' में शामिल होने के लिए हैदराबाद रवाना होने से महज कुछ घंटे पहले उनका वीजा रद्द कर दिया.

हेले लिंग स्वेन्डसन का दावा है कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आया है, लेकिन वीजा रद्द करने के संबंध में उन्हें कोई ठोस कारण नहीं बताया गया. इस घटना के बाद कांग्रेस की ओर से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जो 13-14 नवंबर को हैदराबाद में इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है.