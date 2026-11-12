PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को भारत में 'नो एंट्री'! आखिरी समय में रद्द हुआ वीजा
हैदराबाद 'भारत समिट' में शामिल होने आ रहीं नॉर्वे की पत्रकार का वीजा रद्द किये जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा.
Published : November 12, 2026 at 5:54 PM IST
नई दिल्ली: इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान उनसे सवाल पूछने को लेकर चर्चा में आयीं नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्डसन का भारत आने का वीजा रद्द कर दिया गया है. नार्वे की पत्रकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 'भारत समिट' में शामिल होने के लिए हैदराबाद रवाना होने से महज कुछ घंटे पहले उनका वीजा रद्द कर दिया.
हेले लिंग स्वेन्डसन का दावा है कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आया है, लेकिन वीजा रद्द करने के संबंध में उन्हें कोई ठोस कारण नहीं बताया गया. इस घटना के बाद कांग्रेस की ओर से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जो 13-14 नवंबर को हैदराबाद में इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है.
नॉर्वे के अखबार 'डैगसाविसेन' (Dagsavisen) के लिए काम करने वाली लिंग ने बताया कि उन्हें मीडिया के भविष्य, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर एक पैनलिस्ट और वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीजा और राजनीतिक मंजूरी दोनों मिल चुके थे. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें वीजा रद्द होने की सूचना दी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक सेल्फी वीडियो में लिंग ने कहा कि वैध वीजा और जरूरी मंजूरी होने के बावजूद उन्हें बताया गया कि वे भारत की यात्रा नहीं कर सकतीं.
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
उन्होंने कहा, "मेरे पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ है. मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी. गृह मंत्रालय में 'ऊपर से आए आदेशों' के तहत मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है. जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाली थी- मेरे निकलने से ठीक 10 मिनट पहले- नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी."
उन्होंने आगे कहा, "मैं हैरान थी क्योंकि मेरे पास राजनीतिक मंजूरी और वैध वीजा था, और तेलंगाना के हैदराबाद में एक सम्मेलन था जहां लोग मेरा इंतजार कर रहे थे. मुझे वहां मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और ये सभी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर बोलना था." पत्रकार ने यह भी संदेह जताया है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित हो सकता है.
लिंग को शक है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की पिछली आलोचनाओं ने इस फैसले में भूमिका निभाई होगी. उन्होंने मई 2026 में पीएम मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान उनसे पूछे गए अपने सवाल का भी जिक्र किया.
गौरतलब है कि 18 मई को नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कार्यक्रम के दौरान, लिंग ने पीएम मोदी से पूछा था कि वे दुनिया की "सबसे स्वतंत्र प्रेस" (जिसे उन्होंने ऐसा बताया) के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते. प्रधानमंत्री उनके सवाल का जवाब दिए बिना ही कार्यक्रम स्थल से चले गए थे.
वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं सोच रही हूं कि क्या इसका संबंध इस बात से है कि मैंने मई 2026 में यहां नॉर्वे के ओस्लो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछकर अपनी प्रेस की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया था. या फिर शायद इसलिए कि मैंने अपने नॉर्वेजियन अखबार में लेख लिखकर और ऑनलाइन माध्यमों से- जहां भारतीय लोग भी मेरे विचार पढ़ सकते थे- नरेंद्र मोदी और उनके शासन की आलोचना करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया."
पत्रकार ने यह भी आशंका जताई कि क्या उद्योगपति गौतम अडाणी और मुकेश अंबानी की उनकी आलोचना, भारतीय राजनीति पर उनके विचार और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ हालिया चर्चा भी वीजा रद्द करने के इस फैसले की वजह हो सकती है.
इस बीच, कांग्रेस ने अंतिम समय में वीजा रद्द किए जाने के इस कथित फैसले की आलोचना की और पूछा कि क्या पीएम मोदी या उनकी सरकार सवालों का सामना करने से डरती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, पार्टी ने ओस्लो की उस घटना को याद किया जब लिंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था, और आरोप लगाया कि अब पत्रकार को हैदराबाद में 'भारत समिट' में शामिल होने से रोका जा रहा है.
आपको याद होगा - नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल किया था और मोदी भागते हुए नजर आए थे। अब वही पत्रकार Helle Lyng तेलंगाना में हो रहे 'भारत समिट' में आने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही उनका वीजा रद्द कर दिया गया। आखिर मोदी और उनकी सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है?— Congress (@INCIndia) November 12, 2026
पोस्ट में लिखा, "आपको याद होगा- नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा था, और मोदी वहां से जाते हुए दिखे थे. अब वही पत्रकार, हेले लिंग, तेलंगाना में आयोजित होने वाले 'भारत समिट' में हिस्सा लेने वाली थीं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका वीजा रद्द कर दिया गया. मोदी और उनकी सरकार सवालों से इतना क्यों डरती है?"
कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि वैध वीजा और राजनीतिक मंजूरी (पॉलिटिकल क्लीयरेंस) होने के बावजूद लिंग को भारत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है.
सांसद ने भाजपा को "लोकतंत्र विरोधी" करार देते हुए कहा कि लिंग का वीजा रद्द करना विरोधी आवाजों को दबाने का एक खुला कृत्य है. सांसद ने ट्वीट किया, "मोदी युग की पहचान असहमति को दबाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने से है. आलोचना के प्रति मोदी सरकार की असहिष्णुता हमारे लोकतंत्र की नींव को लगातार कमजोर कर रही है. भाजपा सरकार लोकतंत्र विरोधी है!"
PM Modi is denying Norwegian journalist Helle Lyng entry into India despite her valid visa and political clearance to prevent her from attending the Bharat Summit in Hyderabad as a speaker on the future of media, press freedom and democracy. This comes after she questioned him on press freedom under the BJP government in India. The cancellation of her visa is a blatant act of suppressing dissent. The Modi era is characterised by the suppression of dissent, curbs on freedom of expression and the systematic weakening of democratic institutions. The Modi government’s intolerance of criticism continues to undermine the foundations of our democracy. The BJP government is antidemocratic! #PressFreedom #Democracy #FreedomOfExpression #Dissent— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) November 12, 2026
गृह मंत्री अमित शाह के नाम पत्रकार का संदेश
लिंग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और उन्हें भारत यात्रा की अनुमति देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि 'भारत समिट' में उनकी पैनल चर्चा दो दिन बाद होनी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी अपना फैसला वापस लेंगे और उन्हें बिना किसी परेशानी के यात्रा करने की अनुमति देंगे.
गृह मंत्री अमित शाह के नाम अपने संदेश में लिंग ने कहा, "मंच पर मेरे बोलने का कार्यक्रम अभी 48 घंटे बाद निर्धारित है, जिसका मतलब है कि मैं अब भी एशिया के लिए अगली उड़ानों में से एक पकड़ सकती हूं और उम्मीद है कि समय पर हैदराबाद पहुंच जाऊंगी. इसलिए, अब गेंद आपके पाले में है."
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