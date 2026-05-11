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उत्तर रेलवे की सौगात: गर्मियों की भीड़ कम करने के लिए चलाईं नई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें टाइम टेबल

नई दिल्ली : उत्तर रेलवे ने आगामी गर्मी के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इन ट्रेनों के संचालन से विभिन्न रूटों पर यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने में आसानी होगी.

नांदेड़ – शकूर बस्ती – नांदेड़ स्पेशल (07658/07659): रेलवे ने महाराष्ट्र व दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक विशेष ट्रिप का प्रबंध किया है. ट्रेन संख्या 07658 नांदेड़ से 21 मई को रात 23:20 बजे प्रस्थान करेगी. यह अगले दिन सुबह 10:35 बजे नागपुर, शाम 17:50 बजे भोपाल और रात 22:25 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी. आगरा कैंट पर इसका समय रात 02:25 बजे रहेगा और यह अंत में सुबह 10:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 07659 वापसी में ये ट्रेन 24 मई 2026 को शकूर बस्ती से रात 22:30 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 09:00 बजे नांदेड़ पहुंचेगी. इस ट्रेन में स्लीपर व जनरल कोच की व्यवस्था की गई है. मार्ग में यह किनवट, पिंपलकुटी, लिंगती व वाणी जैसे स्टेशनों पर भी रुकेगी. इससे इन क्षत्रों के लोगों को इस ट्रेन से लाभ मिलेगा.



दनकुनी – आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक स्पेशल (03009/03010): पश्चिम बंगाल व दिल्ली के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने साप्ताहिक सेवा शुरू की है. ट्रेन संख्या 03009 प्रत्येक शनिवार को रात 00:30 बजे प्रस्थान करेगी. मई महीने में यह 16 और 30 तारीख को, जबकि जून में 06, 13, 20 और 27 तारीख को संचालित होगी. यह दोपहर 13:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 03010 आनंद विहार से यह प्रत्येक रविवार को दोपहर 15:00 बजे प्रस्थान करेगी. इसकी यात्रा की तारीखें 17 व 31 मई और 07, 14, 21 व 28 जून निर्धारित हैं. यह दूसरे दिन रात 23:30 बजे दनकुनी पहुंचेगी.