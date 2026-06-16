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सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत: उत्तर रेलवे ने चलाई हरिद्वार, दिल्ली व शाहदरा के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेनें

उत्तर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन सभी ट्रेनों की संरचना साधारण श्रेणी की है, यानी ये पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेनें होंगी

भारतीय रेल
भारतीय रेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 9:26 AM IST

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नई दिल्ली: आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और आम रेलयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ व सुविधाजनक आवागमन को ध्यान में रखते हुए विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है.

ये ट्रेनें मुख्य रूप से हरिद्वार जंक्शन से दिल्ली शाहदरा तथा हरिद्वार जंक्शन से पुरानी दिल्ली जंक्शन के बीच चलाई गई हैं.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक इन गाड़ियों में सिर्फ साधारण श्रेणी के डिब्बे होंगे, जिससे आम जनता को बिना किसी पूर्व आरक्षण की परेशानी के यात्रा करने का अवसर मिलेगा.

हरिद्वार – दिल्ली शाहदरा - हरिद्वार स्पेशल (ट्रेन संख्या 04386 / 04385)
यह विशेष गाड़ी दिनांक 16 और 17 जून 2026 को दो दिनों के लिए चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 04386 (हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा) हरिद्वार जंक्शन से दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी.

जानिए कहां-कहां और कितने टाइम पहुंचेगी ये ट्रेन

रुडकी- (12:48/12:50)

टपरी जंक्शन (13:20/13:22)

मुजफ्फरनगर (13:53/13:55)

मेरठ सिटी जंक्शन (14:35/14:37)

मोदीनगर (14:57/14:59)

गाजियाबाद (15:30/15:32) होते हुए शाम को 16:40 बजे दिल्ली शाहदरा जंक्शन पहुंचेगी.


इस ट्रेन की वापसी की टाइमिंग

यही ट्रेन संख्या 04385 (दिल्ली शाहदरा से हरिद्वार) वापसी दिशा में दिल्ली शाहदरा से शाम 18:15 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद यह गाजियाबाद (18:40/18:42), मोदीनगर (19:06/19:08), मेरठ सिटी (19:28/19:30), मुजफ्फरनगर (20:22/20:24), टपरी (22:00/22:02) और रुड़की (22:44/22:46) रुकते हुए रात को 23:55 बजे हरिद्वार जंक्शन पहुंचेगी.

हरिद्वार – दिल्ली जंक्शन - हरिद्वार स्पेशल (ट्रेन संख्या 04388 / 04387) ट्रेन
हरिद्वार – दिल्ली जंक्शन - हरिद्वार स्पेशल (ट्रेन संख्या 04388 / 04387) ट्रेन भी 16 जून 2026 और 17 जून 2026 को अपनी सेवाएं देगी. यह ट्रेन शामली व बागपत रूट से होकर गुजरेगी. ट्रेन संख्या 04388 हरिद्वार जंक्शन से शाम 19:45 बजे रवाना होगी. मार्ग में इसके ठहराव रुड़की, सहारनपुर जंक्शन, टपरी जंक्शन, शामली, बड़ौत, बागपत रोड, नोलीव दिल्ली शाहदरा हैं. यह ट्रेन देर रात (अगले दिन) 02:00 बजे पुरानी दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 04387 वापसी में दिल्ली जंक्शन से तड़के 03:40 बजे प्रस्थान करेगी. दिल्ली शाहदरा, नोली, बागपत रोड, बड़ौत, शामली, टपरी, सहारनपुर और रुड़की होते हुए यह सुबह 10:00 बजे हरिद्वार जंक्शन पहुंचेगी.

उत्तर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन सभी ट्रेनों की संरचना साधारण श्रेणी की है, यानी ये पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेनें होंगी. सोमवती अमावस्या के पावन स्नान के लिए दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह एक बेहद किफायती व सुलभ साधन साबित होगा.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें. किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, समय-सारणी में बदलाव या लाइव स्टेटस जानने के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर भी ट्रेनों के संचालन की सटीक स्थिति देखी जा सकती है.


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