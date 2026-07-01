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ऋषिकेश, उदयपुर जाने वाले यात्री ध्यान दें, रेलवे ने बढ़ा दिए दो स्पेशल वीकली ट्रेनों के फेरे, डिटेल यहां पढ़ें

ये गाड़ियां अपने वर्तमान समय सारणी व ठहराव के अनुसार ही आगे भी संचालित होती रहेंगी-उत्तर रेलवे

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यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 4:16 PM IST

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नई दिल्लीः गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों की भारी भीड़ व अतिरिक्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन द्वारा दो जोड़ी प्रमुख साप्ताहिक स्पेशल(वीकली स्पेशल) रेलगाड़ियों की परिचालन अवधि को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इससे हजारों रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन समय, दिन व ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये गाड़ियां अपने वर्तमान समय सारणी व ठहराव के अनुसार ही आगे भी संचालित होती रहेंगी. इस विस्तार के तहत कुल चार-चार अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे. इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में काफी सुविधा होगी.

1. हजूर साहिब नान्देड – हजरत निजामुद्दीन – हजूर साहिब नान्देड स्पेशल

यह रेलगाड़ी संख्या 07621 (हजूर साहिब नान्देड से हजरत निज़ामुद्दीन) के परिचालन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. अब यह ट्रेन दिनांक 04 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक हर शनिवार को चलाई जाएगी. इस अवधि के दौरान इस ट्रेन के कुल 4 फेरे होंगे. गाड़ी संख्या 07622 (हज़रत निजामुद्दीन से हजूर साहिब नान्देड)वापसी दिशा में 5 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक प्रत्येक रविवार को परिचालित की जाएगी. इसके भी कुल 4 फेरे निर्धारित किए गए हैं.

2. उदयपुर सिटी - योग नगरी ऋषिकेश - उदयपुर सिटी स्पेशल

गाड़ी संख्या 09609 (उदयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश) को यात्रियों की मांग को देखते हुए अब दिनांक 07 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को चलाया जाएगा, जिसके कुल 4 फेरे होंगे. गाड़ी संख्या 09610 (योग नगरी ऋषिकेश से उदयपुर सिटी) वापसी मार्ग पर 08 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. इस अवधि में यह गाड़ी भी 4 फेरे लगाएगी.

इन ट्रेनों के चलने से आवश्यक काम के लिए आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द इस ट्रेन में यात्रा के अनुसार टिकट बुक कर लें, जिससे वह बिना किसी असुविधा के सफर कर सकें. रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या ट्रेन इन्वायरी सर्विस वेबसाइट पर ट्रेनों से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल कर सकते है.

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