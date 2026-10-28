उत्तर रेलवे ने दिल्ली आने-जाने वाली 45 ट्रेनों के रूट और टाइमिंग में किया बदलाव, जानें नया शेड्यूल
उत्तर रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ये बदलाव अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के बीच अलग-अलग तिथियों से प्रभावी होंगे.
Published : October 28, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने तथा ट्रेनों के संचालन को सुचारू रखने के लिए कुल 45 ट्रेनों के समय-सारणी, रूट व टर्मिनलों में संशोधन किया है. उत्तर रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ये बदलाव अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के बीच अलग-अलग तिथियों से प्रभावी होंगे. यात्रा करने से पहले यात्री अपनी ट्रेन का नया समय जरूर देख लें.
पूर्वा एक्सप्रेस व हमसफर एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन
- पूर्वा एक्सप्रेस (12381/12382 और 12303/12304): हावड़ा से चलकर नई दिल्ली और शकूरबस्ती तक जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है. ट्रेन संख्या 12381 अब नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह 06:20 बजे पहुंचकर 06:45 बजे छूटेगी और 07:20 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी (28 अक्टूबर से प्रभावी). वापसी में ट्रेन संख्या 12382 शकूरबस्ती से 16:35 बजे व नई दिल्ली से 17:15 बजे रवाना होगी (30 अक्टूबर से प्रभावी). इसी तरह ट्रेन 12303 और 12304 के समय में भी संशोधन किया गया है.
- प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस: (12275/12276): ट्रेन संख्या 12275 के समय में 29 अक्टूबर से बदलाव किया गया है और 1 जनवरी 2027 से इस ट्रेन का टर्मिनल बदलकर नई दिल्ली की जगह आनंद विहार टर्मिनल कर दिया जाएगा. वहीं ट्रेन 12276 का संचालन भी 2 जनवरी 2027 से आनंद विहार टर्मिनल से होगा.
- अन्य हमसफर व दुरंतो ट्रेनें: प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर (22437), बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस (22465 और 22459), तथा भुवनेश्वर व हावड़ा से आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस (12273, 12281) के आगमन समय में भी 5 से 15 मिनट तक का आंशिक बदलाव किया गया है.
वैशाली, कैफियत व अन्य प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का नया शेड्यूल
- वैशाली एक्सप्रेस (15565/15566): लालितग्राम से नई दिल्ली आने वाली वैशाली एक्सप्रेस अब गाजियाबाद में सुबह 05:58 बजे और नई दिल्ली में 06:45 बजे पहुंचेगी (28 अक्टूबर से). वापसी में यह ट्रेन 23 दिसंबर से नए समय पर चलेगी.
- कैफियत एक्सप्रेस (12225/12226): आजमगढ़ से दिल्ली जंक्शन आने वाली कैफियत एक्सप्रेस के नंबर में 1 जनवरी 2027 से बदलाव किया जाएगा. सुपरफास्ट से मेल/एक्सप्रेस प्रकृति में बदलाव के कारण यह ट्रेन अब 14025/14026 के रूप में संचालित होगी.
- राजधानी और अन्य ट्रेनें: राजेंद्र नगर से नई दिल्ली आने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12309), संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12393), विक्रमशिला एक्सप्रेस (12367), रीवा एक्सप्रेस (12427/12428), प्रयागराज एक्सप्रेस (12417/12418) व मगध एक्सप्रेस (20802) के आगमन/प्रस्थान समय में भी संशोधन किया गया है.
नौचंदी, फरक्का और पैसेंजर ट्रेनों के रूट व समय में बदलाव
- नौचंदी एक्सप्रेस (14241/14242): सहारनपुर और प्रयागराज संगम के बीच चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 1 जनवरी 2027 से लखनऊ स्टेशन पर न रुककर ट्रांसपोर्ट नगर-उत्रहिया बाईपास (Lucknow छोड़कर) के रास्ते चलाई जाएगी.
- फरक्का एक्सप्रेस (15734/15744): बठिंडा से बालुरघाट जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस के समय में खुरजा और गाजियाबाद स्टेशनों पर बदलाव किया गया है.
- पैसेंजर और ईएमयू ट्रेनें: शामली-दिल्ली पैसेंजर (54058), दिल्ली-सतरोद पैसेंजर (54085), खुर्जा-शकूरबस्ती ईएमयू (64111) व गाजियाबाद-दिल्ली ईएमयू (64437) के समय में भी फेरबदल किया गया है ताकि यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिले.
यात्रियों के लिए सलाह: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन के नए समय की पुष्टि राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली NTES ऐप से कर लें या किसी भी सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें.
Revision In Timings Of Trains For the convenience of rail passengers, Railways have decided to revise the timings of the Delhi Jn.- Satrod Passenger Train. The detailed schedule is given below: https://t.co/qJcRG3eueS— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 27, 2026
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