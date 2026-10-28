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उत्तर रेलवे ने दिल्ली आने-जाने वाली 45 ट्रेनों के रूट और टाइमिंग में किया बदलाव, जानें नया शेड्यूल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने तथा ट्रेनों के संचालन को सुचारू रखने के लिए कुल 45 ट्रेनों के समय-सारणी, रूट व टर्मिनलों में संशोधन किया है. उत्तर रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ये बदलाव अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के बीच अलग-अलग तिथियों से प्रभावी होंगे. यात्रा करने से पहले यात्री अपनी ट्रेन का नया समय जरूर देख लें.

पूर्वा एक्सप्रेस व हमसफर एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन