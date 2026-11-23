उत्तर रेलवे ने बढ़ाई चार स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि, दिल्ली-पटना रूट के यात्रियों को बड़ी राहत
उत्तर रेलवे की ओर से कहा गया कि यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है.
Published : November 23, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली व बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. यात्रियों की सुविधा व आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे ने चार स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, विशेष ट्रेनों के फेरे (ट्रिप्स) बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो.
गाड़ी संख्या 02309 राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच चलेगी. सप्ताह में तीन दिन संचालित होने वाली इस स्पेशल ट्रेन की विस्तारित अवधि 25 से 29 नवंबर 2026 तक तय की गई है, जिसके तहत यह कुल 3 फेरे लगाएगी. वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 02310 नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए सप्ताह में तीन दिन चलेगी. इसकी विस्तारित अवधि 23 से 30 नवंबर तक रहेगी. इस दौरान यह कुल 4 फेरे पूरा करेगी.
इसके अतिरिक्त पटना व दिल्ली के बीच नियमित रूप से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी दो दैनिक स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है. गाड़ी संख्या 03293 पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच प्रतिदिन संचालित होगी. इसकी विस्तारित अवधि 23 से 29 नवंबर तक निर्धारित की गई है, जिसमें कुल 8 फेरे शामिल हैं. दूसरी ओर गाड़ी संख्या 03294 आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के लिए प्रतिदिन चलेगी. यह ट्रेन 23 से 30 नवंबर तक विस्तारित अवधि में कुल 9 फेरे लगाएगी. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए स्पष्ट किया है कि यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है.
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उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. उन्होंने बताया कि विशेषकर बिहार व पूर्वांचल की तरफ से दिल्ली-एनसीआर की ओर आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि दीपावली व छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग घर गए हुए थे और अब वापस लौट रहे हैं. ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे टिकटों की बिक्री और वेटिंग लिस्ट आदि को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने व उनकी अवधि बढ़ाने का निर्णय ले रहा है.
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