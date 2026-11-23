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उत्तर रेलवे ने बढ़ाई चार स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि, दिल्ली-पटना रूट के यात्रियों को बड़ी राहत

स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ाई गई ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: दिल्ली व बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. यात्रियों की सुविधा व आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे ने चार स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, विशेष ट्रेनों के फेरे (ट्रिप्स) बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

गाड़ी संख्या 02309 राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच चलेगी. सप्ताह में तीन दिन संचालित होने वाली इस स्पेशल ट्रेन की विस्तारित अवधि 25 से 29 नवंबर 2026 तक तय की गई है, जिसके तहत यह कुल 3 फेरे लगाएगी. वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 02310 नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए सप्ताह में तीन दिन चलेगी. इसकी विस्तारित अवधि 23 से 30 नवंबर तक रहेगी. इस दौरान यह कुल 4 फेरे पूरा करेगी.