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गर्मी की छुट्टियों में घर जाना हुआ आसान, उत्तर रेलवे ने किया दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का विस्तार

नई दिल्ली: यात्रियों की इसी बढ़ती भीड़ व कंफर्म टिकटों की किल्लत को देखते हुए उत्तर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. रेलवे द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से बिहार व झारखंड की ओर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है. ये विस्तार विशेष रूप से उन प्रवासियों व पर्यटकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से अपनी यात्रा शुरू करते हैं. ये ट्रेनें जुलाई 2026 के मध्य तक अपनी सेवाएं जारी रखेंगी.

दिल्ली और आनंद विहार से चलने वाली ट्रेनों का विवरण-आनंद विहार टर्मिनल, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की सूची

1. आनंद विहार टर्मिनल - दानापुर (03257/03258)

यह ट्रेन आनंद विहार से दानापुर (पटना के पास) के बीच चलती है. गाड़ी संख्या 03258 प्रत्येक सोमवार को आनंद विहार से चलेगी. इसकी सेवा अब 13 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी. इसमें 3-टियर एसी, शयनयान व सामान्य कोच की सुविधा है.



2. नई दिल्ली - पटना जंक्शन (03293/03294)

बिहार की राजधानी पटना जाने वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है. ये ट्रेन प्रतिदिन संचालित होती है. नई दिल्ली से पटना जाने वाली गाड़ी संख्या 03294 अब 16 जुलाई 2026 तक चलेगी. यह ट्रेन एसी इकोनॉमी व स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए बेहतरीन विकल्प है.



3. पुरानी दिल्ली जंक्शन - धनबाद (03309/03310)

कोयला नगरी धनबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन (मंगलवार व शनिवार) चलती है. दिल्ली जंक्शन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 03310 अब 12 जुलाई 2026 तक अपनी सेवाएं देगी.



4. आनंद विहार - मुजफ्फरपुर (05219/05220)

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जाने वाले यात्रियों के लिए यह साप्ताहिक ट्रेन (प्रत्येक शनिवार) आनंद विहार से प्रस्थान करती है. गाड़ी संख्या 05220 की अवधि बढ़ाकर 11 जुलाई 2026 कर दी गई है. इसमें 2-टियर व 3-टियर एसी इकोनॉमी कोच शामिल हैं.



5. आनंद विहार - शेखपुरा जंक्शन (02397/02398 व 03697/03698)

शेखपुरा के लिए रेलवे ने दो अलग-अलग विशेष गाड़ियां चलाई हैं. 02398 यह प्रत्येक सोमवार को आनंद विहार से चलेगी और 13 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी. 03698 यह ट्रेन मंगलवार, बुधवार, शनिवार व रविवार को आनंद विहार से प्रस्थान करेगी. इसकी सेवा 15 जुलाई 2026 तक विस्तारित की गई है.



6. शकूरबस्ती - धनबाद (03639/03640)

पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों के लिए शकूरबस्ती से धनबाद जाने वाली यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन (मंगलवार, शनिवार) 14 जुलाई 2026 तक संचालित होगी.



ट्रेनों में कोच संरचना व सुविधाएं

इन सभी स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा व बजट का विशेष ख्याल रखा गया है. ट्रेनों में प्रथम वातानुकूलित (AC 1), 2-टियर और 3-टियर एसी, एसी इकोनॉमी, शयनयान (Sleeper) और सामान्य (General) श्रेणियों के डिब्बे लगाए गए हैं, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को अपनी पसंद व बजट के अनुसार टिकट बुक करने का अवसर मिलेगा.

महत्वपूर्ण सूचना व सावधानी

रेलवे ने यात्रियों को सूचित किया है कि मई के महीने में कुछ विशेष तिथियों (जैसे 21 मई से 25 मई के बीच) पर परिचालन संबंधी कारणों से कुछ ट्रेनों के फेरे रद्द रहेंगे. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे टिकट बुक करने से पहले NTES App या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की सटीक स्थिति जरूर जांच लें. किसी भी प्रकार की दुविधा या सहायता के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 चौबीसों घंटे उपलब्ध है.

