दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें: उत्तर रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल, यात्रियों को मिलेगी राहत

दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली इन ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगी.

दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 2:28 PM IST

नई दिल्ली: बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है. दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली इन ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगी. रेलवे ने सभी ट्रेनों के समय, दिनांक व ठहराव की जानकारी जारी की है, जिससे यात्रियों को सफर की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन नंबर 02396 आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच इस विशेष ट्रेन का संचालन आज यानी 10 दिसंबर की शाम 7:00 बजे किया जाएगा. बृहस्पतिवार दोपहर 2:00 बजे यह ट्रेन पटना जंक्शन पर पहुंचेगी. इस ट्रेन को गोविंदपुरी प्रयागराज जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा और दानापुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें: ट्रेन संख्या 02309 और 02310 पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच इस विशेष ट्रेन के दो फरे चलाए जाएंगे. आज 10 दिसंबर की रात 8:30 बजे यह ट्रेन पटना से आनंद विहार के लिए चलेगी और बृहस्पतिवार शाम 7:00 बजे यह ट्रेन पटना के लिए आनंद विहार से रवाना होगी. इस ट्रेन को दानापुर आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज जंक्शन और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है, जिससे इन स्थानों के यात्रियों को भी इस विशेष ट्रेन से राहत मिल सके.

उत्तर रेलवे
उत्तर रेलवे (ETV Bharat)

उत्तर रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल: ट्रेन संख्या 05563 और 05564 दरभंगा से आनंद विहार के बीच दो फरे चलाए जाएंगे. दरभंगा से यह ट्रेन आज रात 11:00 बजे आनंद विहार के लिए चलेगी. बृहस्पतिवार रात 12:05 बजे यह ट्रेन आनंद विहार से दरभंगा के लिए रवाना होगी. रास्ते में यह स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन मुजफ्फरपुर जंक्शन हाजीपुर जंक्शन छपरा बलिया गाजीपुर सिटी वाराणसी प्रयागराज जंक्शन और गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेगी.

स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को मिलेगी राहत: ट्रेन नंबर 04006 और 04005 के हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस के बीच दो फेरे चलेंगे. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन बृहस्पतिवार दोपहर 1:35 बजे बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना होगी. वापसी में शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस से यह ट्रेन दोपहर 2:40 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी. इस ट्रेन को कोटा जंक्शन रतलाम जंक्शन बड़ोदरा जंक्शन सूरत एवं बोरीवली स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

ट्रेनों में एसी स्लीपर व जनरल कोच: ट्रेन नंबर 04462 और 04461 के नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के बीच दो फेरे चलाए जाएंगे. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या ट्रेन आज शाम 6:15 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी और शुक्रवार को हावड़ा से नई दिल्ली के लिए रात 11:30 बजे रवाना होगी. इस विशेष ट्रेन को गाजियाबाद अलीगढ़ टूंडला इटावा गोविंदपुरी प्रयागराज वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सासाराम गया पारसनाथ आसनसोल दुर्गापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है.

ट्रेन नंबर 05030 आनंद विहार से बनारस के बीच चलाई गई है. आज बुधवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:20 बजे यह ट्रेन बनारस के लिए रवाना हुई है जो सुबह 4:15 बजे बनारस पहुंच जाएगी इस ट्रेन को गाजियाबाद गोविंदपुरी प्रयागराज जंक्शन और ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बतायाकी ये ट्रेनें दिल्ली के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यात्री भीड़ के समय दिल्ली स्टेशन पर भारी दबाव रहता है. इन विशेष ट्रेनों से सीट की उपलब्धता बढ़ेगी.पूर्वांचल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाले यात्रियों का भार कम होगा. ट्रेनों में एसी स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं.

