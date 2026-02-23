ETV Bharat / bharat

दिल्ली में नस्लीय भेदभाव: नॉर्थ-ईस्ट की लड़कियों से पड़ोसियों ने की बदतमीजी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से होने को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और नस्लीय टिप्पणी की

दिल्ली में नस्लीय भेदभाव
दिल्ली में नस्लीय भेदभाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कथित नस्लीय टिप्पणी और आपराधिक धमकी देने का मामला सामने आया है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में मालवीय नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि 20 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे मालवीय नगर थाना क्षेत्र में किराये पर रह रहीं तीन महिलाएं अपने मकान में बिजली का इंस्टॉलेशन कार्य करवा रही थीं. इसी दौरान कथित रूप से कुछ धूल नीचे रहने वाले दंपत्ति के घर में गिर गई. आरोप है कि इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया.

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से होने को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और नस्लीय टिप्पणी की. साथ ही अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई और उन्हें आपराधिक रूप से डराने-धमकाने की कोशिश की.

पीड़िता ने बताया,

"AC फिक्सिंग के दौरान धूल गिरने पर काम करने वाले कर्मी के साथ अपशब्द का प्रयोग किया. उन लोगों ने उत्तर पूर्व को लेकर अपशब्दों के प्रयोग किए. बाद में उसने पुलिस बुला ली और हमारी बहस हो गई. मैं चाहती हूं कि कुछ तो सजा मिलनी चाहिए. हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है."

हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन के वकील गौरव ने बताया, "हर्ष अपने घर पर ही हैं और वीडियो वायरल होने से बहुत परेशान हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं. ये मामला नस्लीय भेदभाव का बिल्कुल नहीं है. मेरे क्लाइंट ने अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया"

पुलिस के मुताबिक घटना में किसी प्रकार की शारीरिक चोट की सूचना नहीं है, हालांकि पीड़िताओं ने मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

DELHI NORTH EAST
NORTHEAST STUDENT MANHANDLED
DELHI CRIME
DELHI NEWS
NORTHEAST STUDENT MANHANDLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.