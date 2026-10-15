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उत्तर-पूर्वी मानसून से फिर से बारिश की उम्मीद, दक्षिण प्रायद्वीप में संभावना बढ़ी

उत्तर-पूर्वी मानसून से फिर से बारिश की उम्मीद, दक्षिण प्रायद्वीप में संभावना बढ़ी ( ANI )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे भारत से विदाई ले चुका है, जबकि उत्तर-पूर्वी मानसून से देश के दक्षिणी हिस्सों में फिर से बारिश होने की उम्मीद है. दोनों मानसून सीजन के बीच यह बदलाव आमतौर पर अक्टूबर के आसपास होता है, जो दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बारिश के दौर की शुरुआत का प्रतीक है.

उत्तर-पूर्वी मानसून भी इसी अवधि के आसपास दक्षिण भारत में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीप में लंबे समय तक बारिश होने की संभावना है.

तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन की आम तारीख 20 अक्टूबर है. हालांकि, इस साल के मौसम के हालात बताते हैं कि बारिश कुछ दिन पहले आ सकती है. दक्षिण भारत के लिए उत्तर-पूर्वी मानसून विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के कई हिस्से पीने के पानी, कृषि, भूजल पुनर्भरण और जलाशय भंडारण के लिए इस मौसमी बारिश पर निर्भर हैं. इसलिए आने वाले हफ्ते यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि यह क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान दर्ज की गई बारिश की कमी से कितने प्रभावी ढंग से उबर पाता है. बारिश के बाद का दृश्य (File/ ANI) हाल के वर्षों में समय से पहले हुआ उत्तर-पूर्वी मानसून का आगमन

उत्तर-पूर्वी मानसून का अपेक्षित जल्दी आगमन, हाल के वर्षों में देखे गए एक पैटर्न का अनुसरण करता है. Skymet के एक विशेषज्ञ के मुताबिक, 2015 से 2022 के बीच की अधिकांश अवधि के दौरान उत्तर-पूर्व मानसून आम तौर पर सामान्य से देरी से आया था. मानसून का आगमन 2015 में 28 अक्टूबर, 2016 में 30 अक्टूबर, 2017 में 27 अक्टूबर और 2018 में 1 नवंबर को दर्ज किया गया था. 2018 का आगमन इस 11 साल की अवधि के दौरान सबसे देरी से हुआ आगमन था. 2019 में मानसून ने जल्दी दस्तक दी थी, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इसकी शुरुआत में फिर से देरी हुई. यह 2020 में 28 अक्टूबर, 2021 में 25 अक्टूबर और 2022 में 29 अक्टूबर को शुरू हुआ था. इन आठ वर्षों में से सात वर्षों में, मानसून की शुरुआत 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हुई, जो कि 20 अक्टूबर की सामान्य तारीख से देर से है. बारिश के बाद का दृश्य (File/ ANI) साल 2023 में यह पैटर्न बदल गया, जब 16 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी मानसून ने दस्तक दी. यह 2024 में 15 अक्टूबर को और 2025 में 16 अक्टूबर को आया था. अगर 2026 में 15 अक्टूबर के आसपास इसके आगमन का अनुमान सही साबित होता है, तो यह लगातार चौथा साल होगा जब मानसून जल्दी दस्तक देगा. इन तारीखों के आधार पर, 2015-2022 के दौरान मानसून आने की औसत तारीख 27 अक्टूबर के आसपास थी, जबकि 2023-2025 के दौरान यह लगभग 16 अक्टूबर रही. हालांकि, यह रिकॉर्ड सिर्फ 11 वर्षों का ही है और दीर्घकालिक जलवायु रुझान को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके बावजूद, हाल के वर्षों में मानसून की जल्दी दस्तक, मौसमी बारिश के समय में होने वाले बदलावों और जल उपलब्धता तथा कृषि पर उनके प्रभावों की निगरानी करने के महत्व को रेखांकित करती है. कम बारिश से उत्तर-पूर्वी मानसून पर निर्भरता बढ़ी

उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन की उम्मीद एक कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के बाद हो रही है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में. मसौदे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में जून और सितंबर के बीच 759.4 मिमी बारिश हुई, जो लंबी अवधि के औसत का लगभग 87% है. दक्षिण प्रायद्वीप में 716.2 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले करीब 542 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे इस क्षेत्र में करीब 24% की कमी रह गई. बारिश की कमी ने उत्तर-पूर्वी मानसून के महत्व को बढ़ा दिया है, जो जलाशयों, तालाबों और भूजल संसाधनों को फिर से भरने का एक और मौका देता है. अगले तीन महीनों में होने वाली बारिश की मात्रा और उसका वितरण दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से गर्मी के महीनों के दौरान, पानी की उपलब्धता को प्रभावित करेगा. बारिश के बाद का दृश्य (File/ ANI) उत्तर-पूर्वी मानसून खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस अवधि के दौरान होने वाली बारिश सर्दियों के मौसम की फसलों का समर्थन करती है और पूरे क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए नमी प्रदान करती है. एक अच्छा मानसून मिट्टी की नमी और जल संचयन को सुधारने में मदद कर सकता है, जबकि लंबे समय तक सूखा रहने से किसानों और स्थानीय जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, कुछ ही दिनों के भीतर होने वाली भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे अच्छी तरह से वितरित मौसमी बारिश जैसे लाभ नहीं मिल पाते हैं.