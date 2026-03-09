ETV Bharat / bharat

दिल्ली में फिर मणिपुर की महिला से मारपीट, छेड़खानी का किया था विरोध; पुलिस ने कही ये बातें

पूर्वोत्तर भारत की एक लड़की का आरोप है कि वह साकेत कोर्ट के पास पार्क में टहल रही थी, तभी लोगों ने भद्दे कमेंट किए

मणिपुर की लड़की से बदसलूकी
मणिपुर की लड़की से बदसलूकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 1:01 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 1:57 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में मणिपुर की एक लड़की के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, महिला और उसकी दोस्त एक पार्क में टहल रही थीं, तभी पुरुषों के एक समूह ने कथित तौर पर उन पर टिप्पणी की. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘जब एक महिला ने व्यक्तियों की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, तो एक बहस छिड़ गई और आरोपियों ने कथित तौर पर उस पर हमला किया.’

पुलिस ने बताया कि इस घटना में महिला को मामूली चोटें आईं और उसे चिकित्सा जांच और उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता से संपर्क किया. पुलिस लगातार उसके संपर्क में है और उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.’ आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

पुलिस ने कही सख्त ऐक्शन लेने की बात

दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के मुताबिक रविवार शाम के समय साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कांप्लेक्स स्थित एक पार्क में मणिपुर की एक लड़की अपनी दोस्त के साथ टहल रही थी. तभी कुछ अराजक तत्वों ने उन पर कुछ कमेंट्स किए. जब लड़कियों में से एक ने कमेंट्स पर एतराज किया तो दोनों पक्षों में बहस होने लगी. आरोप है कि युवकों ने इस दौरान छात्रा पर हमला कर दिया.

घायल लड़की को मेडिकल जांच और इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ठीक है और उसे मामूली चोट आई है. पुलिस टीम पीड़िता से लगातार संपर्क में है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मणिपुर के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

वहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर कहा कि मेनलैंड इंडिया में उत्तर-पूर्व के लोगों पर लगातार हो रहे हमले चिंताजनक हैं. मणिपुर और असम के दो लोगों पर हुआ हमला बेहद शर्मनाक है और नस्लीय बदमाशी को सामान्य नहीं बनने दिया जा सकता. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

आरोपियों की तलाश में छापेमारी

दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि मामले में उचित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम पीड़ितों से लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद दी जा रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है. पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग को पकड़ लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

अरुणाचल की तीन लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी

बता दें कि 20 फरवरी को भी मालवीय नगर में ही अरुणाचल प्रदेश की तीन युवतियों के साथ दंपती ने विवाद किया और उन पर नस्लीय टिप्पणी की थी. घटना में किसी प्रकार की शारीरिक चोट की बात नहीं हुई, लेकिन पीड़िताओं ने मानसिक उत्पीड़न व उनका सार्वजनिक अपमान करने की बात कही है. शिकायत पर मालवीय नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित हर्ष सिंह व उनकी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

Last Updated : March 9, 2026 at 1:57 PM IST

TAGGED:

NORTHEAST GIRL ATTACKED IN DELHI
MANIPUR GIRL MOLESTED
DEROGATORY COMMENT ON GIRL
मणिपुर की लड़की से बदसलूकी
NORTHEAST GIRL ATTACKED CASE

संपादक की पसंद

