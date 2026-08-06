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10 दिनों की नॉर्थ पोल यात्रा, भारत का प्रतिनिधित्व, जानिए कौन हैं उत्तराखंड के लकी रावत?

नॉर्थ पोल यात्रा में उत्तराखंड के लकी रावत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 'आइसब्रेकर ऑफ नॉलेज' अभियान में 22 देशों के छात्र शामिल हैं.

NORTH POLE EXPEDITION LUCKY RAWAT
नॉर्थ पोल यात्रा पर लकी रावत (फोटो सोर्स: ANI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 3:36 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 3:55 PM IST

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मुरमंस्क, रूस/देहरादून: नॉर्थ पोल के साहसिक अभियान में इस बार उत्तराखंड को मौका मिला है. उत्तराखंड के चकराता के रहने वाले लकी रावत भारत नॉर्थ पोल साहसिक अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस अभियान में 22 देशों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं. ये सभी छात्र 10 दिवसीय 'आइसब्रेकर ऑफ नॉलेज' अभियान में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

दरअसल, रूस के मुरमंस्क से 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और शैक्षिक अभियान 'आइसब्रेकर ऑफ नॉलेज' का शुभारंभ हुआ है. इस अभियान में भारत, चीन, बांग्लादेश, रूस सहित अन्य 22 देशों के 14 से 16 वर्षीय स्कूली छात्र शामिल हैं. ये सभी छात्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विशेष जहाज 50 Let Pobedy पर सवार होकर 90° नॉर्थ लैटीट्यूड की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए हैं. मिशन पूरा करने के बाद यह पोत वापस मुरमंस्क लौटेगा. भारत की ओर से उत्तराखंड के लकी रावत इस अभियान में शामिल हैं.

इस अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्र लकी रावत ने ANI से कहा, "मैं उत्तराखंड के चकराता का रहने वाला हूं. मैं इस अभियान के लिए भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आया हूं. यह 10 दिन का अभियान है. जिसके दौरान हम नॉर्थ पोल (उत्तरी ध्रुव) तक का सफ़र करेंगे. हम उन बहुत कम लोगों में से होंगे जो असल में नॉर्थ पोल तक पहुंचे हैं."

यहां तक पहुंचने के लिए हमें तीन चरणों वाली प्रतियोगिता से गुज़रना पड़ा. जिसके बाद हर देश से एक छात्र को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है. वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है. यहां पहुंचा हर एक छात्र कठिन परीक्षा पार कर यहां तक पहुंचा है. यह उनके जीवन के अनमोल झणों में से एक है. नॉर्थ पोल की साहसिक यात्रा अपने आप में खास एक्सपीरियंस है. इससे उनके जीवन को नई दिशा मिलेगी.
- लकी रावत, छात्र -

अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए लकी रावत ने कहा उनके लिए ये सफर काफी अहम है. उन्होंने इसके लिए अपने परिजनों, रिश्तेदारों और देश का धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा वे ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस सफर में उनके साथ रहे.

वहीं, लकी रावत के पिता राम सिंह ने कहा, "मुझे अपने बच्चे पर गर्व है कि उसने ऑनलाइन परीक्षा पास की. वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है. वह नॉर्थ पोल के 10 दिन के अभियान पर जा रहा है."

ये किसी भी पिता के लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं. बेटे की उपलब्धि पर मैं काफी खुश हूं. इस झण के लिए लकी ने काफी मेहनत की है. मेहनत का परिणाण लकी को उसके इस अभियान के रूप में मिला है.
- राम सिंह, पिता, लकी रावत -

दरअसल, नॉर्थ पोल का सफर दुनिया का सबसे कठिन सफर है. यह सफर साहसिक वैज्ञानिक अभियान है. हाल में रूस के मुरमान्स्क से इस अभियान की शुरुआत हुई है. इस अभियान में भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस समेत 20 से अधिक देशों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं. ये अभियान 10 दिनों का है. इस दौरान छात्रों को आर्कटिक क्षेत्र का विजिट करने का मौका मिलेगा. जिससे वे यहां की भौगोलिक विशेषताओं और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

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Last Updated : August 6, 2026 at 3:55 PM IST

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