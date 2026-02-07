ETV Bharat / bharat

IIT रुड़की में एंटरप्रेन्योरशिप ई-समिट 2026 का शुभारंभ, अडानी सीमेंट के साथ हुआ एमओयू

IIT रुड़की में एंटरप्रेन्योरशिप ई-समिट 2026 का शुभारंभ ( PHOTO- IIT ROORKEE )

आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाली उद्यमशील सोच को भी विकसित करना है. ई-समिट जैसे मंच भविष्य के नेताओं और रोजगार सृजकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. -प्रो. कमल किशोर पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की-

उद्घाटन संबोधन में प्रोफेसर कमल किशोर पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की ने नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा,

समिट का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि अडानी सीमेंट के सीईओ विनोद बाहेती और विशिष्ट अतिथि सह-संस्थापक एवं सीटीओ, इनमोबी के मोहित सक्सेना ने किया. इस मौके पर वरिष्ठ संकाय सदस्य, उद्यमी, नीति निर्माता और छात्र भी मौजूद रहे. पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह ने ज्ञान, नवाचार और उद्यमशील नेतृत्व की भावना का प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसे ई-समिट दर्शाता है.

देहरादून: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने 6 फरवरी को उत्तर भारत के सबसे बड़े उद्यमिता महोत्सव ई-समिट 2026 के 18वें संस्करण की एक जीवंत और प्रभावशाली शुरुआत की. उद्घाटन दिवस में उद्योग, शिक्षा, सरकारी संस्थानों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े नेताओं ने भाग लिया.

अपने उद्यमशील सफर से जुड़े अनुभव साझा करते हुए, आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र मोहित सक्सेना ने छात्रों को बड़े लक्ष्य सोचने और व्यापक स्तर पर निर्माण करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा,

उद्यमिता वास्तविक समस्याओं को दृढ़ विश्वास और लचीलापन के साथ हल करने का नाम है. आईआईटी रुड़की ने निरंतर साहसिक सोच वाले नेताओं को जन्म दिया है और ई-समिट इस यात्रा में एक सशक्त उत्प्रेरक है.

-मोहित सक्सेना, पूर्व छात्र, आईआईटी रुड़की-

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विनोद बाहेती ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा,

सतत विकास और नवाचार के लिए अडानी सीमेंट्स फ्यूचरएक्स और आईआईटी रुड़की जैसी मजबूत उद्योग-अकादमिक साझेदारियां आवश्यक हैं. ई-समिट जैसे मंच सार्थक संवाद को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को प्रभावशाली, स्केलेबल और जिम्मेदार समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं.

-विनोद बाहेती, सीईओ, अडानी सीमेंट-

इस दौरान उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की और अडानी सीमेंट के बीच फ्यूचरएक्स कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान भी किया गया, जो शिक्षा और उद्योग के सहयोग का प्रतीक रहा. पहले दिन फायरसाइड चैट, सरकारी पैनल चर्चा (जिसमें सिडबी, नाबार्ड और एचपीसीएल के प्रतिनिधि शामिल रहे) और 'वीमेन हू बिल्ड' और 'स्टोरीज बिहाइंड द स्पॉटलाइट' जैसे विषयगत पैनल आयोजित किए गए, जिनमें विविध उद्यमशील यात्राओं और नेतृत्व कथाओं को प्रस्तुत किया गया.

ये भी पढ़ें: