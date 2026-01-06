कोहरे और कड़ाके की सर्दी से उत्तर भारत बेहाल, रेल-हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित
घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने पर दिल्ली से देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं.
Published : January 6, 2026 at 8:52 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे व कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जिसका सीधा असर रेल के साथ हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार 6 दिसंबर को देश के विभिन्न राज्यों से राजधानी दिल्ली आने-जाने वाली 94 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सीपीआरओ ने बताया कि कोहरे के कारण लोको पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं देते. ऐसे में बिना सिग्नल देख ट्रेन का संचालन करना हादसे को दावत देने जैसा होता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से ट्रेनों की गति नियंत्रित की जा रही है.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंचने वाली प्रमुख ट्रेनें
- 64567 बुलंदशहर–तिलक ब्रिज मेमू – 1 घंटा लेट.
- 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – 1 घंटा 57 मिनट.
- 12559 शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 2 घंटे 30 मिनट.
- 12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी – 1 घंटा 48 मिनट.
- 12581 बनारस–नई दिल्ली सुपरफास्ट – 2 घंटे 23 मिनट.
- 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 3 घंटे 20 मिनट.
- 22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी – 2 घंटे 32 मिनट.
- 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी – 1 घंटा 40 मिनट.
- 12441 बिलासपुर–नई दिल्ली राजधानी – 2 घंटे 13 मिनट.
- 12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो – 2 घंटे 4 मिनट.
- 12485 हजूर साहिब नांदेड़–श्रीगंगानगर सुपरफास्ट – 3 घंटे 25 मिनट.
- 12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ – 2 घंटे 30 मिनट.
- 12349 गोड्डा–नई दिल्ली हमसफर – 1 घंटा 37 मिनट.
- 12625 केरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटा 3 मिनट.
- 12715 सचखंड सुपरफास्ट – 1 घंटा 30 मिनट.
- 20801 मगध एक्सप्रेस – 2 घंटे 38 मिनट
- 12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी – 4 घंटे 33 मिनट.
- 12716 सचखंड एक्सप्रेस – 2 घंटे 25 मिनट लेट चल रही है.
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर प्रभावित ट्रेनें.
- 12953 अगस्त क्रांति राजधानी – 1 घंटा 39 मिनट.
- 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट – 3 घंटे 20 मिनट.
- 12649 कर्नाटक संपर्क क्रांति – 3 घंटे 51 मिनट.
- 12221 मुंबई–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 2 घंटे 21 मिनट.
- 12889 महाकौशल एक्सप्रेस – 2 घंटे 35 मिनट.
- 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस – 2 घंटे.
- 12625 केरल सुपरफास्ट – 1 घंटा 3 मिनट.
- 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट – 1 घंटा 58 मिनट.
- 12715 सचखंड सुपरफास्ट – 1 घंटा 29 मिनट.
- 12669 चेन्नई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन – 3 घंटे 25 मिनट.
- 12617 मंगल लक्षद्वीप सुपरफास्ट – 1 घंटा 19 मिनट लेट.
आनंद विहार टर्मिनल पर देरी
- 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस (अनरिजर्व्ड) – 1 घंटा 27 मिनट.
- 12435 जयनगर–आनंद विहार गरीब रथ – 3 घंटे 39 मिनट.
15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस – 3 घंटे 45 मिनट.
इसके अतिरिक्त दर्जनों ट्रेनें एक घंटे से कम की देरी से भी चल रही हैं.
हवाई उड़ानों पर भी असर
कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. स्पाइसजेट एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं.
- दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट SG 8718 आज रद्द है.
- नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जाने वाली फ्लाइट SG 263 लेट.
- नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट SG 9718 लेट.
- नई दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली फ्लाइट SG 937 रद्द.
नई दिल्ली से धर्मशाला जाने वाली फ्लाइट SG 2939 का संचालन नहीं. दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट SG 664 देरी से संचालित.
कोहरे के चलते रेल व हवाई दोनों माध्यमों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन व फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकें.
