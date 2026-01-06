ETV Bharat / bharat

कोहरे और कड़ाके की सर्दी से उत्तर भारत बेहाल, रेल-हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित

उत्तर भारत में कोहरे का कहर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे व कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जिसका सीधा असर रेल के साथ हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार 6 दिसंबर को देश के विभिन्न राज्यों से राजधानी दिल्ली आने-जाने वाली 94 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सीपीआरओ ने बताया कि कोहरे के कारण लोको पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं देते. ऐसे में बिना सिग्नल देख ट्रेन का संचालन करना हादसे को दावत देने जैसा होता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से ट्रेनों की गति नियंत्रित की जा रही है.



नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंचने वाली प्रमुख ट्रेनें

64567 बुलंदशहर–तिलक ब्रिज मेमू – 1 घंटा लेट.

11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – 1 घंटा 57 मिनट.

12559 शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 2 घंटे 30 मिनट.

12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी – 1 घंटा 48 मिनट.

12581 बनारस–नई दिल्ली सुपरफास्ट – 2 घंटे 23 मिनट.

12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 3 घंटे 20 मिनट.

22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी – 2 घंटे 32 मिनट.

12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी – 1 घंटा 40 मिनट.

12441 बिलासपुर–नई दिल्ली राजधानी – 2 घंटे 13 मिनट.

12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो – 2 घंटे 4 मिनट.

12485 हजूर साहिब नांदेड़–श्रीगंगानगर सुपरफास्ट – 3 घंटे 25 मिनट.

12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ – 2 घंटे 30 मिनट.

12349 गोड्डा–नई दिल्ली हमसफर – 1 घंटा 37 मिनट.

12625 केरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटा 3 मिनट.

12715 सचखंड सुपरफास्ट – 1 घंटा 30 मिनट.

20801 मगध एक्सप्रेस – 2 घंटे 38 मिनट

12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी – 4 घंटे 33 मिनट.

12716 सचखंड एक्सप्रेस – 2 घंटे 25 मिनट लेट चल रही है.

