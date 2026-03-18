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भूल जाइए गैस का इंतज़ार, इस एटीएम से 24x7 निकालिए एलपीजी सिलेंडर

देश भर में गैस की किल्लत के बीच हरियाणा के गुरुग्राम में नॉर्थ इंडिया के पहले गैस एटीएम की शुरुआत की गई है.

North India first Bharat Gas LPG ATM installed in Gurugram
गुरुग्राम में नॉर्थ इंडिया के पहले गैस एटीएम की शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 4:04 PM IST

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गुरुग्राम : देशभर में घरेलू एलपीजी गैस की किल्लत के बीच गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सोहना के धुनेला स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सोसाइटी में भारत गैस द्वारा नॉर्थ इंडिया के पहले एलपीजी एटीएम की शुरुआत की गई है. ये पहल भारत पेट्रोलियम गैस लिमिटेड (BPCL) के तहत संचालित भारत गैस की ओर से की गई है.

गैस एटीएम की शुरुआत : भारत गैस की इस नई पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे सुगम और निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है. गैस एटीएम पर पारंपरिक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के बजाय 10 किलोग्राम के कॉम्पैक्ट और हल्के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. भोंडसी के भारत गैस एजेंसी के मैनेजर बीरेंद्र सिंह के मुताबिक ये सिलेंडर अधिक सुरक्षित, जंग-रोधी और उपयोग में आसान हैं, जिन्हें विशेष रूप से घरेलू उपयोग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, वे एटीएम के माध्यम से अपने कनेक्शन को नए 10 किलोग्राम मॉडल में ट्रांसफर कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान उनकी सुरक्षा राशि भी वापस कर दी जाएगी.

गैस एटीएम की शुरुआत (Etv Bharat)

लोगों ने किया पहल का स्वागत : वहीं स्थानीय निवासी धर्मेंद्र ने इस सुविधा का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें गैस सप्लाई वाहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही सिलेंडर रिफिल के लिए एजेंसी तक जाना होगा. वहीं, भोंडसी भारत गैस एजेंसी के अनुसार ये उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गैस की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं में काफी हद तक कमी आएगी. हालांकि, वर्तमान में इस एटीएम की सेवा केवल भोंडसी एजेंसी के उपभोक्ताओं तक सीमित है. बहरहाल सोहना में गैस की कमी के बीच शुरू किया गया ये एलपीजी एटीएम निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए राहत भरा कदम है.

Last Updated : March 18, 2026 at 4:04 PM IST

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गुरुग्राम में गैस एटीएम
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