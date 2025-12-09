ETV Bharat / bharat

ब्रिज मेंटेनेंस के लिए अंडरवाटर रोबोट ड्रोन का होगा इस्तेमाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की अनोखी पहल

अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): रेलवे नदियों के पार ट्रेनें ले जाने के लिए पुलों पर निर्भर है. दुनिया भर में नदियों पर ऐसे अनगिनत पुल हैं. कुछ नए और कुछ पुराने पुल हैं. पुलों की हालत पर पूरे साल नजर रखी जाती है. इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से मेंटेनेंस का काम भी किया जाता है.

इंडियन रेलवे भी इससे अलग नहीं है. रेलवे के इंजीनियर पूरे साल पुलों की देखभाल करते हैं. लेकिन यह सारा मेंटेनेंस पुल के उस हिस्से का होता है जो पानी के ऊपर होता है. रेलवे के अधिकारी पानी के नीचे के पुलों की हालत जानने के लिए आगे आए हैं. अब नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने उस काम को आसान बनाने की पहल की है.

उन्होंने तय किया है कि इस बार किसी भी पुल के पानी के नीचे वाले हिस्से को टेक्नोलॉजी की मदद से टेस्ट किया जाएगा. इसके लिए पानी के नीचे रोबोट ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. वह काम शुरू हो चुका है. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन के DRM देवेंद्र सिंह ने कहा कि पुल के वे हिस्से जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते, उन पर रोबोट का इस्तेमाल करके नज़र रखी जा रही है. रोबोट से पानी के नीचे पुल की तस्वीरें ली जा रही हैं. उसके बाद उनकी जांच करके जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में रेलवे की आवाजाही के लिए ज़िम्मेदार है. तीस्ता-ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों के अलावा, कई छोटी-बड़ी नदियां हैं. कुल 34 पुल हैं. इनमें से एक पुल असम में ब्रह्मपुत्र पर बना सरायघाट पुल है. इनमें से 18 पुल अलीपुरद्वार डिवीज़न में हैं. कुल मिलाकर, पुल पर लगभग 4200 km रेलवे लाइन है.