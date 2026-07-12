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'बिहार की बाढ़ में जिंदा बचेंगे तब न वोट देंगे..' तबाही से पहले का डर, सामान समेटने लगे लोग

'जान बचेगी तब न वोट करेंगे' : गांव के योगेंद्र राम कहते हैं कि बाढ़ आने के बाद सबसे ज्यादा संकट गरीब परिवारों पर आता है. रोज कमाने-खाने वाले लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं बचता. खेतों में पानी भर जाने से खेती बर्बाद हो जाती है और मजदूरी पूरी तरह बंद हो जाती है. बाढ़ में सबकुछ बर्बाद हो जाता है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि- 'जान बचेगी तब न वोट करेंगे.'

'तटबंध टूटा तो तबाही तय' : ग्रामीण त्रिवेणी पंडित बताते हैं कि नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही गांव में रातभर जागकर निगरानी करनी पड़ती है. हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं तटबंध टूट न जाए. उनका कहना है कि अगर तटबंध टूट गया तो लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए प्रशासन को समय रहते मरम्मत और सुरक्षा के उपाय करने चाहिए.

तटबंध पर दबाव से 20 गांवों पर खतरा : ग्रामीणों का कहना है कि इस समय बागमती के किनारे बने तटबंध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. यदि पानी का स्तर और बढ़ा या कहीं तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ तो आसपास के करीब 20 गांव कुछ ही घंटों में जलमग्न हो सकते हैं.

'बाढ़ में हर साल सबकुछ हो जाता है चौपट' : ग्रामीण रामनरेश ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को होती है. पीने के पानी, भोजन और दवाओं की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है. मजदूरी बंद हो जाती है, खेती चौपट हो जाती है और छोटे कारोबार पूरी तरह ठप पड़ जाते हैं और मवेशियों को हर साल बाढ़ में छोड़ना पड़ जाता है.

''बाढ़ आने के बाद घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें डूब जाती हैं और लोगों के सामने गांव छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. पूरा परिवार तटबंध पर जाकर शरण लेता है, जहां कई बार 15 से 20 दिन तक खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है.'' - राम नरेश सहनी, स्थानीय ग्रामीण

'15-20 दिन तटबंध पर गुजारनी पड़ती है जिंदगी ' : गांव के निवासी राम नरेश सहनी बताते हैं कि उनके गांव में करीब ढाई हजार लोगों की आबादी रहती है. जैसे ही बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता है, पूरे गांव में बेचैनी फैल जाती है. रामनरेश तंज भरे लहजे में कहते हैं कि "हम लोग जिंदा रहेंगे तभी सरकार को वोट देंगे. हर साल यही डर रहता है कि इस बार बाढ़ से कैसे बचेंगे."

हर साल होती है बाढ़ से त्रासदी : मुजफ्फरपुर जिले का औराई और कटरा प्रखंड सबसे संवेदनशील इलाकों में माना जाता है. यहां बागमती नदी का सीधा असर पड़ता है. नदी में पानी बढ़ते ही आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है. यही वह इलाका है जहां साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी की जन्मभूमि भी स्थित है. लेकिन साहित्य और इतिहास के लिए पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र हर साल बाढ़ की त्रासदी से भी जूझता है.

जलस्तर बढ़ते ही गांवों में खौफ : मुजफ्फरपुर जिले के कटरा, औराई, गायघाट, मीनापुर, मुशहरी और बोचहां प्रखंड हर साल बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलते हैं. बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, लखनदेई और मनुषमारा नदियों का जलस्तर बढ़ते ही इन इलाकों का जनजीवन प्रभावित होने लगता है. सड़कें पानी में डूब जाती हैं, गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है और लोग नावों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हो जाते हैं.

'बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं' : हर साल हजारों परिवार घर, खेत, मवेशी और रोजगार का नुकसान झेलते हैं. प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई इलाकों में लोग आज भी स्थायी समाधान का इंतजार कर रहे हैं. ग्राउंड रिपोर्ट में जब ईटीवी भारत की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंची तो सामने आई तस्वीरें सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही सरकारी व्यवस्था की चुनौतियों और लोगों की बेबसी की कहानी भी बयां करती हैं.

मुजफ्फरपुर/सुपौल/पूर्वी चंपारण : उत्तर बिहार में मानसून जितना किसानों के लिए उम्मीद लेकर आता है, उतना ही हजारों परिवारों के लिए डर और जोखिम भी साथ लाता है. नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ते ही मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण और आसपास के जिलों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगता है. कई गांवों में लोग बारिश से पहले ही जरूरी सामान समेटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर नदी का पानी बढ़ा तो कुछ ही घंटों में घर छोड़कर तटबंध या सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ेगी.

''हर साल बाढ़ हमें प्रभावित करती है. पानी आने के बाद गांव छोड़कर बांध पर जाना पड़ता है. वहां खाने-पीने की भी समस्या रहती है. उस समय बस यही सोचते हैं कि किसी तरह जान बच जाए. नेता चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाढ़ के स्थायी समाधान की बात कम होती है. जान रहेगी तब न सरकार को वोट देंगे.''- योगेन्द्र राम, स्थानीय ग्रामीण

बिहार में बाढ़ से पहले तबाही की तैयारी (ETV Bharat)

एक बार बाढ़ आए तो त्रासदी और बार-बार आए तो नियती? : ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन हर साल राहत शिविर और राशन की व्यवस्था करता है, लेकिन जब तक बाढ़ और तटबंध की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक हर मानसून यही कहानी दोहराई जाती रहेगी. हर साल बाढ़ में हलक सूख जाता है. त्रासदी बड़ी होती है. पानी कम होने पर कटान का खतरा अलग रहता है.

सुपौल ग्राउंड रिपोर्ट :-

सुपौल में हर सुबह बेघर होने का डर : अगर मुजफ्फरपुर में लोगों को बाढ़ का डर है तो सुपौल के कई गांवों में लोगों की सबसे बड़ी चिंता कोसी नदी का कटाव है. यहां पानी केवल खेत नहीं डुबोता, बल्कि लोगों के घर और जमीन भी निगल जाता है. आप रात घर की छत के नीचे सोएं और अगली सुबह वह घर रहेगा या नहीं इसका खतरा हमेशा रहता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बाढ़ के पहले और बाद में कटाव का खतरा : किशनपुर प्रखंड की दुबियाही पंचायत स्थित बेला गोठ गांव इस समय कटाव की सबसे भयावह तस्वीर पेश कर रहा है. नदी लगातार गांव की ओर बढ़ रही है और देखते ही देखते लोगों के मकान, खेत और पेड़ नदी में समाते जा रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि हर सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज किसके घर की बारी होगी.

सबकुछ बाढ़ के पानी में विलीन होने का दर्द : सुपौल जिले में कोसी नदी एक बार फिर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगी है. दो तटबंधों के बीच बसे हजारों परिवारों के लिए यह नदी कभी जीवन और खेती का सहारा थी, लेकिन अब हर मानसून तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है. यहां बाढ़ का पानी ही नहीं, बल्कि नदी का कटाव लोगों की जिंदगी को निगल रहा है. वर्षों की मेहनत से बने घर, उपजाऊ खेत और पुश्तैनी जमीन कुछ ही घंटों में नदी की तेज धारा में समा जाते हैं.

बाढ़ में घर गायब! खुले आसमान के नीचे बनता खाना (ETV Bharat)

लोगों के चेहरों पर बाढ़ का भय : किशनपुर प्रखंड की दुबियाही पंचायत स्थित बेला गोठ गांव इन दिनों सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है. गांव में प्रवेश करते ही लोगों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देता है. कोई अपना सामान सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगा है तो कोई नदी के किनारे खड़े होकर कटाव की रफ्तार देख रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि अब उनकी सुबह इस उम्मीद के साथ नहीं होती कि दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि इस डर के साथ होती है कि कहीं आज उनका घर नदी में न समा जाए.

30 परिवारों का आशियाना नदी में समाया : सुपौल के बेला गोठ गांव में इस वर्ष अब तक करीब 30 परिवार अपने घर खो चुके हैं. जिन मकानों में कुछ दिन पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ कोसी की तेज धारा दिखाई देती है. कई परिवारों को अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते दीवारें ढह गईं और पूरा घर नदी में समा गया.

बाढ़ की भीषण त्रासदी में सिर्फ तिरपाल ही सहारा (ETV Bharat)

कटाव पीड़ितों का दर्द : कटाव पीड़ित परिवार अब गांव के ऊंचे हिस्सों पर तिरपाल लगाकर रह रहे हैं. बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहना उनकी मजबूरी बन गया है. महिलाओं को भोजन बनाने में परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है और बुजुर्गों के इलाज की चिंता अलग है. जिन परिवारों के पास कहीं और जमीन नहीं है, उनके सामने सबसे बड़ा संकट पुनर्वास का है.

ग्रामीण बताते हैं कि दिनभर कटाव से बचाने की कोशिश और रातभर बारिश का डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. कई परिवारों ने अपने मवेशियों को भी अस्थायी जगहों पर बांध रखा है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि अगली सुबह उनका घर सुरक्षित मिलेगा.

तबाही के बीच आशियाने बनाते ग्रामीण (ETV Bharat)

लेकिन राहत का इंतजार अब भी जारी : कटाव प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी इलाके का निरीक्षण करने जरूर पहुंचे थे. कुछ सप्ताह पहले अनुमंडल पदाधिकारी ने भी प्रभावित गांव का दौरा किया था. उस समय लोगों को उम्मीद जगी थी कि कटाव रोकने के लिए बांस की पायलिंग, तट सुरक्षा कार्य और अन्य जरूरी उपाय शुरू होंगे. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण के बाद भी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया.

''यदि समय रहते कटावरोधी कार्य शुरू कर दिया जाता तो कई परिवारों के घर बचाए जा सकते थे. अब भी नदी लगातार गांव की ओर बढ़ रही है और लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं.''- कटाव प्रभावित ग्रामीण

कटाव के चलते सुपौल में गृहस्थी डंवाडोल (ETV Bharat)

खतरे में बगहा, सियानी और ढोली क्षेत्र : कोसी नदी का खतरा सिर्फ बेला गोठ तक सीमित नहीं है. किशनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के बगहा क्षेत्र में भी नदी तेजी से जमीन काट रही है. वहीं सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड के ढोली पंचायत के सियानी और ढोली गांवों में भी कटाव लगातार बढ़ रहा है.

गांव की ओर मुड़ रही नदी की धारा : इन गांवों के लोग रातभर नदी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. जैसे ही नदी की धारा गांव की ओर बढ़ती दिखाई देती है, लोग जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें हर समय इस बात का डर रहता है कि कहीं अचानक कटाव बढ़ गया तो वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'राहत नहीं हमें स्थायी समाधान चाहिए' : कटाव प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें केवल राशन या तिरपाल नहीं चाहिए. उनकी सबसे बड़ी मांग सुरक्षित पुनर्वास और स्थायी कटावरोधी कार्य है. उनका कहना है कि हर साल अधिकारी आते हैं, सर्वे होता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन अगले मानसून में वही स्थिति फिर सामने आ जाती है.

कटाव पीड़ितों को तत्काल मुआवजा मिले : सामाजिक संगठन कोसी नव निर्माण मंच ने भी सरकार से मांग की है कि जिन परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं, उन्हें तत्काल सरकारी जमीन पर बसाया जाए. संगठन ने राज्य सरकार की एसओपी के तहत क्षति का मुआवजा देने, राहत शिविर, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और कटावरोधी कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने की मांग की है.

'कब तक उड़ेंगे हम?' : ग्रामीणों का कहना है कि कोसी हर साल उनकी जमीन ही नहीं, बल्कि बच्चों का भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बहाकर ले जाती है. उनका सवाल है कि आखिर कब तक हर मानसून उन्हें इसी तरह उजड़ना पड़ेगा.

पूर्वी चंपारण ग्राउंड रिपोर्ट :-

पूर्वी चंपारण : उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण उन जिलों में शामिल है, जहां बाढ़ का सबसे बड़ा कारण स्थानीय बारिश नहीं, बल्कि नेपाल से आने वाला पानी है. मानसून के दौरान नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होते ही गंडक, सिकरहना (बूढ़ी गंडक), बागमती और लालबकेया जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है. कुछ ही घंटों में इसका असर जिले के निचले इलाकों में दिखाई देने लगता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हर साल बाढ़ ढाती है कहर : सुगौली, बंजरिया, कुंडवा चैनपुर, संग्रामपुर, मधुबन, केसरिया, अरेराज, पताही और कल्याणपुर जैसे प्रखंड हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं. नदी किनारे बसे गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है. सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और लोगों को नाव के सहारे आवाजाही करनी पड़ती है.

बाढ़ से जनजीवन और अर्थव्यवस्था प्रभावित : पूर्वी चंपारण की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है. बाढ़ आने के बाद धान, मक्का और दूसरी फसलें पानी में डूब जाती हैं. पशुपालन करने वाले परिवारों के सामने चारे का संकट खड़ा हो जाता है. छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों की आय पूरी तरह प्रभावित हो जाती है.

बाढ़ से दो-दो हाथ करने की तैयारी (ETV Bharat)

बाढ़ से जलजनित बीमारियों का बढ़ता है खतरा : बाढ़ का असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता. कई स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो जाती है. स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. दूषित पानी के कारण डायरिया और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि हर साल प्रशासन को राहत और बचाव अभियान चलाना पड़ता है.

''तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है. जहां पानी का दबाव बढ़ने की संभावना होती है, वहां समय रहते आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. जिन स्थानों पर कटाव की आशंका रहती है, वहां विभाग द्वारा कटावरोधी कार्य भी कराया जाता है.''- आलोक कुमार, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी चंपारण

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