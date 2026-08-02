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नॉर्थ बंगाल के छोटे चाय बागान मालिकों के लिए बड़ी खबर, फैक्ट्री फिर से खोलने पर फैसला आज

नॉर्थ बंगाल के छोटे चाय उगाने वालों और चाय पत्ती फैक्ट्री मालिकों की एक मीटिंग हुई ( ETV Bharat )

जलपाईगुड़ी: नॉर्थ बंगाल के छोटे चाय उगाने वालों और चाय पत्ती फैक्टरी मालिकों के लिए बड़ी खबर है. फैक्ट्री फिर से खोलने पर आज फैसला लिया जाएगा. 'खरीदी हुई पत्ती' फैक्ट्रियों ने बिना एमआरएल (मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट) रिपोर्ट के कच्ची चाय की पत्तियां लेने पर रोक लगा दी थी, जिससे नॉर्थ बंगाल के लगभग 50,000 छोटे चाय उगाने वाले मुश्किल में पड़ गए थे. शनिवार को सांसद (MP) की बुलाई गई मीटिंग के बाद उन्होंने राहत की सांस ली. आगे की बातचीत आज, रविवार को होनी है, जिसके बाद खरीदी हुई पत्ती फैक्ट्री के अधिकारी बताएंगे कि फैक्ट्रियां कब फिर से खुलेंगी. शनिवार को जलपाईगुड़ी क्लब में छोटे चाय उगाने वालों और चाय पत्ती फैक्ट्री मालिकों की एक मीटिंग हुई. यह तय हुआ कि कोई भी चाय उगाने वाला बैन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा, और सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि नॉर्थ बंगाल चाय की रेप्युटेशन पर कोई दाग न लगे. नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय धनुती ने बताया कि रविवार को सुबह 11 बजे सिलीगुड़ी में एक मीटिंग होगी. इस मीटिंग में चाय पत्ती फैक्ट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कि वे अपनी फैसिलिटी कब फिर से खोलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय की मौजूदगी में चाय उगाने वालों के साथ हुई बातचीत फायदेमंद रही. जलपाईगुड़ी स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चक्रवर्ती ने कहा, 'सांसद की पहल पर खरीदी गई पत्ती वाली फैक्ट्रियों और छोटे किसानों के बीच हुई मीटिंग बहुत फायदेमंद रही. रविवार को फैक्ट्री मालिक बताएंगे कि वे चाय की पत्तियां कब से लेना शुरू करेंगे. हम छोटे किसानों को उम्मीद है कि सोमवार को फैक्ट्रियां फिर से खुल जाएंगी और हम अपनी चाय की पत्तियां सप्लाई कर पाएंगे.'