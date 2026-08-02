नॉर्थ बंगाल के छोटे चाय बागान मालिकों के लिए बड़ी खबर, फैक्ट्री फिर से खोलने पर फैसला आज
यह तय हुआ कोई भी चाय उगाने वाला बैन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि यहां की चाय की प्रसिद्धि पर कोई दाग न लगे.
Published : August 2, 2026 at 2:45 PM IST
जलपाईगुड़ी: नॉर्थ बंगाल के छोटे चाय उगाने वालों और चाय पत्ती फैक्टरी मालिकों के लिए बड़ी खबर है. फैक्ट्री फिर से खोलने पर आज फैसला लिया जाएगा. 'खरीदी हुई पत्ती' फैक्ट्रियों ने बिना एमआरएल (मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट) रिपोर्ट के कच्ची चाय की पत्तियां लेने पर रोक लगा दी थी, जिससे नॉर्थ बंगाल के लगभग 50,000 छोटे चाय उगाने वाले मुश्किल में पड़ गए थे.
शनिवार को सांसद (MP) की बुलाई गई मीटिंग के बाद उन्होंने राहत की सांस ली. आगे की बातचीत आज, रविवार को होनी है, जिसके बाद खरीदी हुई पत्ती फैक्ट्री के अधिकारी बताएंगे कि फैक्ट्रियां कब फिर से खुलेंगी. शनिवार को जलपाईगुड़ी क्लब में छोटे चाय उगाने वालों और चाय पत्ती फैक्ट्री मालिकों की एक मीटिंग हुई. यह तय हुआ कि कोई भी चाय उगाने वाला बैन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा, और सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि नॉर्थ बंगाल चाय की रेप्युटेशन पर कोई दाग न लगे.
नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय धनुती ने बताया कि रविवार को सुबह 11 बजे सिलीगुड़ी में एक मीटिंग होगी. इस मीटिंग में चाय पत्ती फैक्ट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कि वे अपनी फैसिलिटी कब फिर से खोलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय की मौजूदगी में चाय उगाने वालों के साथ हुई बातचीत फायदेमंद रही.
जलपाईगुड़ी स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चक्रवर्ती ने कहा, 'सांसद की पहल पर खरीदी गई पत्ती वाली फैक्ट्रियों और छोटे किसानों के बीच हुई मीटिंग बहुत फायदेमंद रही. रविवार को फैक्ट्री मालिक बताएंगे कि वे चाय की पत्तियां कब से लेना शुरू करेंगे. हम छोटे किसानों को उम्मीद है कि सोमवार को फैक्ट्रियां फिर से खुल जाएंगी और हम अपनी चाय की पत्तियां सप्लाई कर पाएंगे.'
जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय ने कहा कि चाय की पत्तियां खरीदने वाली फैक्ट्रियों और छोटे किसानों के बीच मीटिंग अच्छी रही. फैक्ट्री मालिक रविवार को मीटिंग करने वाले हैं और अपना फैसला बताएंगे. मुझे उम्मीद है कि वे चाय फैक्ट्रियां फिर से खोलेंगे. हालांकि, हम पेस्टिसाइड-फ्री चाय चाहते हैं. छोटे चाय किसानों को भी सुरक्षित चाय का प्रोडक्शन पक्का करने के लिए आगे आना चाहिए. किसी को भी बैन पेस्टिसाइड से ट्रीट की हुई चाय की पत्तियां नहीं बेचनी चाहिए.'
पेस्टिसाइड वाली चाय नहीं बेची जा रही है. खरीदी हुई पत्तियों वाली फैक्ट्रियों ने सुरक्षित चाय का प्रोडक्शन पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. 27 जुलाई से उन्होंने ऐसी कच्ची चाय की पत्तियां लेना बंद कर दिया है जिनमें एमआरएल (मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट) रिपोर्ट नहीं है. इससे उत्तर में छोटे चाय उगाने वाले मुश्किल में पड़ गए हैं. टाटा और हिंदुस्तान जैसी कंपनियों ने पेस्टिसाइड वाली पत्तियों को पैक करने से मना कर दिया है, जिससे इस इलाके में रोजी-रोटी के एक बड़े सोर्स को बड़ा झटका लगा है.
खरीदी गई पत्तियों वाली फैक्ट्रियों का दावा है कि किसानों की सप्लाई की गई कच्ची पत्तियों से बनी चाय में पेस्टिसाइड होने की वजह से उसे रिजेक्ट किया जा रहा है. हाल ही में हुई एक मीटिंग में शामिल पैकेजिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे बैन पेस्टिसाइड वाली चाय नहीं खरीदेंगे. इस बीच एफएसएसआई ने भी बताया है कि वे पेस्टिसाइड के बचे हुए हिस्से वाली चाय को रिजेक्ट कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि चाय के बागानों में बैन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न हो.
छोटे चाय उगाने वालों और चायपत्ती फैक्ट्रियों के सामने आ रही मुश्किल को दूर करने के लिए, जलपाईगुड़ी के सांसद डॉ. जयंत कुमार रॉय ने जलपाईगुड़ी में टी बोर्ड ऑफ इंडिया, पैकेजिंग कंपनियों, चाय उगाने वालों और चायपत्ती फैक्ट्री मालिकों की एक मीटिंग बुलाई. इसके बाद, चायपत्ती फैक्ट्रियों ने ऐलान किया कि वे रविवार को कोई फैसला लेने के लिए बातचीत करेंगे.