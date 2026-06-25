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पहाड़ों पर आफत: सिलीगुड़ी-सिक्किम हाईवे पर ढह गईं विशाल चट्टानें, डुआर्स और कलिम्पोंग का संपर्क टूटा

उत्तर बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के बाद सेवक में भीषण भूस्खलन हुआ है. NH-10 बंद होने से जाम लग गया है.

North Bengal Landslide
एनएच 10 पर मलबे को हटाया जा रहा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 8:00 PM IST

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कलिम्पोंग/सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): पहाड़ों और मैदानी इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में एक बार फिर भीषण भूस्खलन हुआ है. गुरुवार तड़के सिलीगुड़ी के पास सेवक काली मंदिर और कोरोनेशन ब्रिज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 (NH-10) पर भारी मात्रा में मिट्टी और विशाल चट्टानें ढहकर नीचे आ गईं.

इस भूस्खलन के कारण सिलीगुड़ी का डुआर्स, कलिम्पोंग और सिक्किम से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों से लेकर मैदानी इलाकों में लौटने की कोशिश कर रहे बड़ी संख्या में पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भूस्खलन की खबर मिलते ही नेशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के कर्मचारी सड़क साफ करने के लिए तुरंत हरकत में आ गए. सुबह तक करीब आधा मलबा हटाने में कामयाब रहे, लेकिन राजमार्ग को बाधित करने वाली एक विशाल चट्टान को हटाने के प्रयास के दौरान दिक्कतें खड़ी हो गईं. चट्टान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही भारी मशीनरी अचानक खराब हो गई, जिससे मलबा हटाने का काम अस्थायी रूप से रुक गया और इस प्रक्रिया में और देरी हो गई.

इस बीच, कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल की प्रमुख नदियों- जैसे तीस्ता, तोर्सा, जलढाका, रायडक और महानंदा का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जिससे ये नदियां उफान पर हैं. स्थिति को संभालने के लिए, गजोल्डोबा में तीस्ता बैराज और महानंदा बैराज के स्लुइस गेट (पानी रोकने-छोड़ने वाले गेट) निश्चित अंतराल पर खोले जा रहे हैं. प्रशासन ने तीस्ता के निचले मैदानी इलाकों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है और कड़ी निगरानी रख रहा है.

राहत की बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर मरम्मत का काम पूरा होने वाला है, और दुधिया ब्रिज को छोड़कर सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने वाली अन्य सड़कों पर फिलहाल स्थिति सामान्य है. हालांकि तीस्ता बाजार के पास निचले इलाकों में कभी-कभी पानी जमा हो जाता है, लेकिन बारिश रुकते ही यह उतर जाता है. फिर भी, सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में मौसम और सड़कों की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित बनी हुई है.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने पर्यटकों और वाहन चालकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. साथ ही, उनसे आग्रह किया गया है कि वे कोई भी जरूरी यात्रा शुरू करने से पहले सड़कों की ताजा स्थिति की जांच कर लें और जितना संभव हो सके, वैकल्पिक रास्तों (Alternative Routes) का ही इस्तेमाल करें.

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उत्तर बंगाल भूस्खलन एनएच 10
SILIGURI SIKKIM HIGHWAY CLOSED
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BENGAL LANDSLIDE NH10

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