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उत्तराखंड को बम से दहलाने की धमकी, इस देश में मिली मेल की लोकेशन

उत्तराखंड के चारधाम समेत तमाम बड़े शहरों को बम से उड़ाने की धमकी, मोरक्को में मिली मेल की लोकेशन, जानिए क्या बोली एसटीएफ?

UTTARAKHAND BOMB THREAT
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 10:18 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के चारधाम यात्रा समेत हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी समेत कई जगहों को बम से उड़ाने का मेल मिलने के बाद पुलिस की इंटेलिजेंस टीम पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है. मेल मिलने के बाद एसटीएफ की साइबर टीम ने इसको ट्रैक करने का प्रयास किया. इसके बाद ये मेल कहां से आई है, इसकी जानकारी मिल सकी.

इसकी प्राथमिक तौर पर लोकेशन उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को में पाई गई,. जबकि, मेल भेजने वाला व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला पाया गया. उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है और आगे की जानकारी भी पता लगाई जा रही है.

उत्तराखंड एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

क्या था पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक, बीती 22 जून को मसूरी के एसडीएम कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल मिला था. कथित तौर पर यह ई-मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया था और ई-मेल में आपत्तिजनक व उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए कई स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दी गई थी.

एसडीएम कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल में मसूरी नगर पालिका कार्यालय समेत गृहमंत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ,हरिद्वार ओर ऋषिकेश को धमकी मिली थी. जिसके बाद नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अभियंता गौरव भसीन की शिकायत के आधार पर 23 जून को थाना मसूरी में मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं, उत्तराखंड एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 22 जून को सुबह करीब साढ़े 9 बजे मसूरी एसडीएम कार्यालय को एक मेल मिला था. जिसमें कथित रूप से खालिस्तान के स्लोगन भी लिखे हुए थे. कई संवेदनशील स्थानों के साथ ही गृहमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भी धमकी भरे मेल में शामिल किए गए थे. जिसके बाद थाना मसूरी में मुकदमा दर्ज किया गया था.

मोरक्को से भेजा गया था धमकी भरा मेल: मेल की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर कमांडो की टीम ने इसको ट्रैक किया. इसकी प्राथमिक तौर पर लोकेशन उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को में पाई गई. जबकि, मेल भेजने वाला व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला पाया गया. उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है और आगे की जानकारी भी पता लगाई जा रही है.

हाल के सालों में सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े धमकी भरे संदेश भेजे जाने के मामले बढ़े हैं. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी हाल के दिनों में पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल का खुलासा किया जा चुका है. ऐसे में इस ईमेल को केवल शरारत मानकर नहीं छोड़ा जा रहा. बल्किस राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसकी गंभीर जांच की जा रही है.

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