ETV Bharat / bharat

'जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सामान्य स्थिति बनानी होगी': बिहार के राज्यपाल

श्रीनगर में 'जम्मू-कश्मीर में शांति, लोग और संभावनाओं' पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे.

Bihar Governor
पत्रकारों से बात करते बिहार के राज्यपाल. (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : November 5, 2025 at 4:12 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'सर्वसम्मत' इच्छा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए सामान्य स्थिति बनानी होगी. वह डल झील के किनारे एसकेआईसीसी में 'जम्मू और कश्मीर में शांति, लोग और संभावनाओं' पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए श्रीनगर आये थे.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "देश में हर किसी और प्रधानमंत्री की यही इच्छा है कि राज्य का दर्जा बहाल हो. हालांकि, हमें इसके लिए सामान्य स्थिति बनानी होगी. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का सामान्य शासन उसी तरह लागू हो जैसा कि अन्य जगहों पर होता है."

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कोरोनावायरस एक खास जगह पर पैदा हुआ था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया. इसी तरह, उपद्रवियों से पैदा हुआ खतरा सिर्फ़ कश्मीर की चिंता का विषय नहीं है. यह सबकी चिंता है. जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कश्मीर को दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा.

राज्यपाल ने कहा, "बंटवारे की कीमत कई लोगों ने चुकाई, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत कश्मीर को चुकानी पड़ी. हाल ही में मुझे बताया गया कि अक्सर निर्दोष लोग ही मुसीबत का शिकार होते हैं. यह प्रकृति का नियम है कि जब फितना (अशांति) फैलती है, तो निर्दोष लोगों को भी अवश्यंभावी रूप से कष्ट सहना पड़ता है. यह जानकर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन केवल उपद्रवियों को ही निशाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है."

Jammu Kashmir statehood
कार्यक्रम का उद्घाटन करते मनोज सिन्हा. (ETV Bharat)

बिहार चुनाव के बारे में खान ने कहा कि 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी हैं. उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताया. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए खान ने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि अब किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार नहीं देती.

उन्होंने कहा, "आज, जो लोग सरकार बनाते हैं, उन्हें मतपत्र के ज़रिए एक अस्थायी जनादेश दिया जाता है. वे संप्रभु नहीं हैं, बल्कि जनता संप्रभु है. यह व्यवस्था हमारे युवाओं को आशा का एक शक्तिशाली संदेश देती है. ओडिशा की एक महिला, जिसे जमीन के मुद्दे पर एसडीएम कार्यालय जाना पड़ता था, अब भारत की राष्ट्रपति हैं. अहमदाबाद के एक साधारण घर में जन्मा व्यक्ति प्रधानमंत्री है. यह दर्शाता है कि आपके उत्थान की कोई सीमा नहीं है."

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के बलिदान के कारण जम्मू-कश्मीर में शांति संभव हो पाई है. इस परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि 'बंदूकों की आवाज की जगह बच्चों की हंसी और शिक्षा ने ले ली है.' उन्होंने कहा, "जब तक समाज कानून के शासन का पालन नहीं करेगा, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती और शांति विकास और प्रगति के लिए एक पूर्वापेक्षा है."

Jammu Kashmir statehood
'जम्मू और कश्मीर में शांति, लोग और संभावनाओं' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेते अतिथि. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : November 5, 2025 at 5:36 PM IST

TAGGED:

BIHAR GOVERNOR ARIF KHAN
JAMMU KASHMIR STATEHOOD
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार के राज्यपाल
BIHAR GOVERNOR IN SRINAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.