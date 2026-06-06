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गर्भ में बेजान शिशु की नॉर्मल डिलीवरी हुई आसान, अब 56 नहीं 12 घंटे में ही कष्ट होगा दूर, जानें डॉक्टरों ने कैसे किया कमाल

बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के एक शोध और नई तकनीक से 10 घंटे के भीतर डिलीवरी संभव हुई.

STILLBORN BABY DELIVERY
गर्भ में मरे शिशु की नॉर्मल डिलीवरी आसान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:37 AM IST

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गोरखपुर: गर्भ में पल रहे शिशु की अगर किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है, तो उसकी अब ऑपरेशन नहीं, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकेगी. यह सम्भव हुआ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के एक शोध और नई तकनीक से.

यह शोध गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाने पर उसे ऑपरेशन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी कराने के सफलता का शोध है. इसमें परंपरागत प्रक्रिया से हटकर एक नया प्रयोग किया गया है. पहले भी नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास दो दवाओं के ज़रिए होता था, लेकिन तब करीब 56 घंटे लगने की स्थिति बनती थी.

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बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर. (ईटीवी भारत)

इस दौरान महिलाओं को असहनीय पीड़ा होती थी. स्त्री एवं महिला रोग विभागाध्यक्ष डॉ रूमा सरकार के निर्देशन में डॉ. यशफा जमाल ने अपने अध्ययन के साथ नई तकनीक पर शोध परिणाम तय किया है.

इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया गया था. सभी महिलाओं का गर्भ काल करीब 13 से 24 सप्ताह का था और बच्चों की गर्भ में मृत्यु हो गई थी.

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स्त्री एवं महिला रोग विभागाध्यक्ष डॉ रूमा सरकार. (ईटीवी भारत)

इस शोध के संबंध में डॉक्टर रूमा सरकार कहती है कि जो तकनीक उपयोग में लाई गई है, उसे महिलाओं को मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा. हालांकि बच्चे के खोने का दर्द, तो किसी भी महिला के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है.

इसके बाद अगर वह 50 घंटे नॉर्मल डिलीवरी के लिए झेलती है या उसे ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है तो यह इसके लिए और भी पीड़ा दी हो जाता है.

उन्होंने बताया कि इस अध्ययन के परिणाम बहुत ही बेहतर और भविष्य में व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए प्रेरित करता है. अंतर्राष्ट्रीय जनरल में इसको प्रकशित और प्रमाणित करने की प्रकिया चल रही है. इससे ऐसी समस्या के समाधान और इसका बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकेगा.

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अध्ययनकर्ता डॉ यश्फा जमाल. (ईटीवी भारत)

इस शोध के संबंध में अध्ययनकर्ता डॉ यशफा जमाल कहती हैं कि यह अनावश्यक सर्जरी के खतरे को काम करता है. नई पद्धति से गर्भवती की सामान्य डिलीवरी बहुत कम समय में होने से उसे पीड़ा से जल्दी निजात मिल जाती है.

यह तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है, तो गर्भपात से जुड़े उपचार में बड़ा बदलाव आ सकता है. नई तकनीक से गर्भ में शिशु की मृत्यु होने पर 12 से कम घंटे में सामान्य डिलीवरी कराई जा रही है.

यह है शोध और नई डिलीवरी प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए अब तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उसमें दो अलग-अलग दवाएं निश्चित अंतराल पर मरीज़ को दी जाती थीं. पहली दवा देने के 36 घंटे बाद दूसरी दवा दी जाती थी. इसके 20 घंटे बाद लगभग डिलीवरी हो पाती थी. यह पूरी प्रक्रिया लगभग 56 घंटे की हो जाती थी.

यह इंतजार प्रसव पीड़िता महिला और उसके परिजनों पर भी बहुत भारी पड़ता था जान का भी जोखिम रहता था. और ऐसी स्थिति ही ऑपरेशन का दबाव बनाने पर भी मज़बूर करती थी. ऑपरेशन करने पड़ते थे. और यह स्थिति इसका समाधान खोजने के लिए मेडिकल कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग को आगे ले गया.

अध्ययन कर्ता ने बताया कि विभाग की अध्यक्ष डॉ रमा सरकार के निर्देशन में इस समस्या के निदान का प्रयास और अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें 100 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया. जिनके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो चुकी थी या भ्रूण खराब हो गया था.

उन्होंने बताया कि पहले समूह की 50 महिलाओं को परंपरागत पद्धति के अनुसार दवाई दी गई. पहली दवा देने के 36 घंटे बाद दूसरी दवा दी गई और सामान्य डिलीवरी होने में कुल 56 घंटे से अधिक समय लग गया.

वहीं दूसरे समूह की 50 महिलाओं को दोनों दवाओं की डोज़ एक साथ दी गई. जिसके परिणाम बेहद उत्साह जनक रहे. इन महिलाओं की डिलीवरी मात्र 12 घंटे के भीतर हो गई. किसी को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी. और यह प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और आसान साबित हुई.

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