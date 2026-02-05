ETV Bharat / bharat

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में नॉन-वेज खाने का ऑप्शन दिया जाएगा

यात्रियों को लोकप्रिय बंगाली व्यंजनों के साथ-साथ पारंपरिक असमिया व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं.

Vande Bharat Sleeper Express
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (PIB)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 7:10 AM IST

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने बुधवार को कहा कि हावड़ा-कामाख्या और कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन में नॉन-वेज खाने का ऑप्शन मिलेगा. इसमें बताया गया, 'इन स्वादिष्ट चीजों के अलावा, अब यात्री चिकन से बने नॉन-वेजिटेरियन खाने का भी मजा ले सकते हैं. इस नई चीज का इलाके के यात्रियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. इससे उनकी यात्रा में खाने का असली मजा आ रहा है.'

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के अनुसार उसने कैटरिंग सेवाओं को अपग्रेड करने और पूरे देश में रेल से होने वाले घरेलू और इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है. इसके बाद नई शुरू की गई हावड़ा-कामाख्या जंक्शन और कामाख्या जंक्शन-हावड़ा स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के दो सबसे पूजनीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ती है. यह ट्रेन पैसेंजर कम्फर्ट और बेहतर ऑनबोर्ड सर्विसेज पर जोर देकर रेल यात्रा को नया रूप दे रही है.

इसमें बताया गया है कि नॉर्थईस्ट इंडिया और बंगाल की समृद्ध पाक परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए इस ट्रेन के ऑनबोर्ड मेन्यू में असली क्षेत्रीय स्वाद शामिल है और यात्रियों को लोकप्रिय बंगाली व्यंजनों के साथ-साथ पारंपरिक असमिया व्यंजन परोसे जा रहे हैं.

यह बेहतर भोजन अनुभव यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाता है. साथ ही क्षेत्रीय खान-पान की विरासत को भी बढ़ावा देता है. आईआरसीटीसी ने कहा कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की क्षेत्रीय स्वादिष्ट चीजें पेश करके वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को भोजन को लेकर एक मानक स्थापित कर रही है.

असम और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को पिछले महीने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) सर्विस को हरी झंडी दिखाई. पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक आधुनिक, आरामदायक और किफायती यात्रा का विकल्प देती है.

आधुनिक भारत की बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई, पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किफायती किराए पर एयरलाइन जैसा ट्रैवल अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे ये लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और ज्यादा सुविधाजनक हो जाती है. हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) रूट पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम करके, उम्मीद है कि यह ट्रेन धार्मिक यात्रा और टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा देगी.

