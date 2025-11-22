नॉमिनी सिर्फ कुछ समय के लिए ही किसी खास प्रॉपर्टी का लीगल ट्रस्टी होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सोसाइटी के मूल सदस्य की मौत के बाद, उसका नॉमिनी फौरन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल होने के योग्य नहीं है.
Published : November 22, 2025 at 8:08 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नॉमिनी किसी खास प्रॉपर्टी का सिर्फ कुछ समय के लिए ही विशिष्ट लीगल ट्रस्टी होता है, और एक बार जब संबंधित संस्था किसी को असली वारिस के तौर पर आधिकारिक पुष्टि कर देती है, तो उस खास प्रॉपर्टी पर नॉमिनी का अधिकार खत्म हो जाता है. जस्टिस अमित बोरकर ने अपने आदेश में कहा कि किसी सोसाइटी के मूल सदस्य की मौत के बाद, उसका नॉमिनी फौरन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल होने के योग्य नहीं होता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी सदस्य की मौत के बाद खाली हुई सोसाइटी में शामिल होने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति योग्य है जिसे वरासत के अधिकार के हिसाब से संबंधित संस्था ने चुना हो.
इस मामले में, एक सोसाइटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मदद मांगी थी. इस सोसाइटी ने मूल सदस्य की मौत के बाद नॉमिनी को सदस्यता दे दी थी. लेकिन, मूल सदस्य के वारिसों ने इस प्रक्रिया को डिविजनल रजिस्ट्रार के पास चुनौती दी. रजिस्ट्रार ने सोसाइटी के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया और सदस्यता खत्म कर दी.
इसके बाद नॉमिनी ने इस फैसले के खिलाफ अपीलीय कोर्ट (Appellate Court) में अपील की. सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सोसायटी के फैसले को सही ठहराया, रजिस्ट्रार का फैसला पलट दिया और वैध वारिस मानते हुए सदस्यता बहाल कर दी.
अपीलीय कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस बोरकर ने सोसाइटी का दावा खारिज कर दिया, और कहा, "नॉमिनी को कुछ भी विरासत में पाने का हक नहीं है."
जस्टिस बोरकर ने सोसाइटी को नॉमिनी की सदस्यता रद्द करने और इसे सही वारिसों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलीय कोर्ट ने इन कानूनी नियमों को नजरअंदाज किया था और नॉमिनी की सदस्यता को सही ठहराया था.
नॉमिनी के बेटे ने अपनी मां की मौत के बाद सोसाइटी में शामिल होने के लिए आवेदन किया था. इस लड़के को सोसाइटी ने सर्टिफिकेट और मेंबरशिप दी थी. दूसरे भाई ने इस पर एतराज जताया और रजिस्ट्रार के पास अप्लाई किया. हाईकोर्ट ने भाई के वरासत के दावे को मान लिया और नॉमिनी के दावे के बारे में कानून तय किया.
यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने नए लेबर कोड की आलोचना की, कहा-ये वर्कर्स की मुख्य मांगों को नजरअंदाज करता है