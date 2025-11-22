ETV Bharat / bharat

नॉमिनी सिर्फ कुछ समय के लिए ही किसी खास प्रॉपर्टी का लीगल ट्रस्टी होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नॉमिनी किसी खास प्रॉपर्टी का सिर्फ कुछ समय के लिए ही विशिष्ट लीगल ट्रस्टी होता है, और एक बार जब संबंधित संस्था किसी को असली वारिस के तौर पर आधिकारिक पुष्टि कर देती है, तो उस खास प्रॉपर्टी पर नॉमिनी का अधिकार खत्म हो जाता है. जस्टिस अमित बोरकर ने अपने आदेश में कहा कि किसी सोसाइटी के मूल सदस्य की मौत के बाद, उसका नॉमिनी फौरन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल होने के योग्य नहीं होता है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी सदस्य की मौत के बाद खाली हुई सोसाइटी में शामिल होने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति योग्य है जिसे वरासत के अधिकार के हिसाब से संबंधित संस्था ने चुना हो.

इस मामले में, एक सोसाइटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मदद मांगी थी. इस सोसाइटी ने मूल सदस्य की मौत के बाद नॉमिनी को सदस्यता दे दी थी. लेकिन, मूल सदस्य के वारिसों ने इस प्रक्रिया को डिविजनल रजिस्ट्रार के पास चुनौती दी. रजिस्ट्रार ने सोसाइटी के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया और सदस्यता खत्म कर दी.

इसके बाद नॉमिनी ने इस फैसले के खिलाफ अपीलीय कोर्ट (Appellate Court) में अपील की. ​​सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सोसायटी के फैसले को सही ठहराया, रजिस्ट्रार का फैसला पलट दिया और वैध वारिस मानते हुए सदस्यता बहाल कर दी.