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दिल्ली-NCR वालों को मिला जेवर एयरपोर्ट का तोहफा, जानें नोएडा का कौन सा मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक; कितना किराया लेगी कैब?

गाजियाबाद: गाजियाबाद के राजनगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 75 किलोमीटर है. जिसे तय करने में तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लगेगा. टैक्सी के जरिए राजनगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 1000 से ₹1300 के बीच किराया लगेगा. जबकि राजनगर से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में ढाई घंटे का वक्त लगता है हालांकि दूरी सिर्फ 51 किलोमीटर है. दिल्ली में कई बार जाम लगने के चलते समय और ज्यादा भी लग जाता है ऐसे में गाजियाबाद के लोगों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करना बेहद सहूलियत भरा होगा.

कनॉट प्लेस: दिल्ली के कनॉट प्लेस से जेवर एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है. कनॉट प्लेस से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन दो घंटे का वक्त लगता है. टैक्सी(ओला-उबर)से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में तकरीबन ₹1200 किराया लगेगा. वहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में 45 मिनट का वक्त लगता है जबकि किराया सिर्फ ₹300 लगेगा. ऐसे में दिल्ली वालों के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करना ही आसान होगा.

फिलहाल दिल्ली एनसीआर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए किसी प्रकार की सीधी मेट्रो सेवा अभी उपलब्ध नहीं है. बोटैनिकल गार्डन या नोएडा सेक्टर 35 तक मेट्रो से पहुंच सकते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं.

खासकर दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी सहूलियत भरा साबित होगा. जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, जिससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि ईंधन की भी बचत होगी. नोएडा और गाजियाबाद के लोग अब जेवर एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में समझते हैं कि जेवर एयरपोर्ट पहुंचने का क्या कुछ साधन उपलब्ध है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की जनता को समर्पित किया, अब तक फ्लाइट लेने के लिए लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करते थे लेकिन जेवर एयरपोर्ट के संचालन में आने के बाद यात्रियों के पास एक वैकल्पिक और सीधा जनक विकल्प उपलब्ध हो गया है.

नोएडा एक्सटेंशन: नोएडा एक्सटेंशन से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट का वक्त लगेगा. नोएडा एक्सटेंशन से जेवर एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर है. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का वक्त लगता है. वहीं किराए की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में टैक्सी में तकरीबन ₹800 का किराया लगेगा. नोएडा एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले वाले लोगों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किफायची साबित होगा.

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 45 मिनट में

गाजियाबाद और नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना आने वाले दिनों में अब और आसान हो जाएगा. ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है. ऐसे में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे. इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोग ईस्टर्न पेरिफेरल के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए आसानी से जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

IGI पहुंचने तक जाम का करना पड़ता है सामना

वही, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को दिल्ली के जाम से होकर गुजरना पड़ता है ऐसे में जेवर एयरपोर्ट लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा.

जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही मिलने लगी टैक्सी की बुकिंग

टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक दीपक कसाना के मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही बुकिंग आदि को लेकर कॉल्स आ रहे हैं. कई कंपनियों से भी टैक्सी लगवाने के लिए कॉल आए हैं. हमारी टैक्सियां चलती हैं और हम पर्सनल बुकिंग भी लेते हैं. गाजियाबाद से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किराया पर्सनल बुकिंग के माध्यम से ₹1500 लगता है. जेवर एयरपोर्ट का किराया भी 1500 से 2000 के बीच लगेगा. सेवन सीटर वाहन का किराया 2000 से 2500 के बीच होगा. दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तुलना में गाजियाबाद से जेवर जाने में कम समय लगेगा. आईजीआई एयरपोर्ट जाने में तकरीबन ढाई घंटे का समय लगता है लेकिन जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में डेढ़ घंटे का वक्त लगेगा.

इंडस्ट्रियलिस्ट अरुण शर्मा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है. जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से गाजियाबाद की इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा. गाजियाबाद से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में ढाई घंटे का वक्त लग जाता है. वर्तमान में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है. इसके बाद 45 मिनट से घंटे भर में गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे. ऐसे में समय के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी.

गाजियाबाद के निवासी कमलदीप ने बताया, जेवर एयरपोर्ट जाने में जहां एक तरफ कम समय लगेगा तो वहीं दूसरी तरफ चेक इन और चेक आउट का समय भी कम हो जाएगा. दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए दिल्ली के जाम से होकर गुजरना पड़ता है कई बार जाम में फंसने के चलते एयरपोर्ट पहुंचने में देरी भी हो जाती है ऐसे में जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना काफी सहूलियत भरा होगा.

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