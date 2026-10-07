नोएडा में विदेशी नस्ल की बोअर बकरियों का पालन, बिहार की अंतरा ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल
बिहार की अंतरा ने नोएडा में विदेशी नस्ल की बोअर बकरियों का पालन शुरू किया. 10 बकरियों से तीन साल में 40 बकरियां हो गयी.
Published : October 7, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: खेती और पशुपालन को साथ जोड़कर किस तरह एक सफल कारोबार खड़ा किया जा सकता है, इसकी मिसाल गौतमबुद्ध नगर में देखने को मिल रही है. बिहार की रहने वाली महिला उद्यमी अंतरा ने पॉलीहाउस खेती के साथ आधुनिक तरीके से बकरी पालन शुरू किया है. खास बात यह है कि उनके फार्म में देसी नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध बोअर नस्ल की बकरियां पाली जा रही हैं. महज 10 बकरियों से शुरू हुआ उनका सफर तीन साल में करीब 40 बकरियों तक पहुंच चुका है.
देसी के मुकाबले तेज ग्रोथ ने किया आकर्षित
अंतरा के मुताबिक, उन्होंने बोअर नस्ल को इसलिए चुना क्योंकि इसकी ग्रोथ देसी बकरियों की तुलना में काफी तेज होती है. शुरुआत में विदेशी नस्ल की बकरियों को स्थानीय मौसम के अनुकूल बनाने में कुछ परेशानी आई, लेकिन अब ये बकरियां यहां के वातावरण में अच्छी तरह ढल चुकी हैं. अंतरा बताती हैं कि बोअर ब्रीड दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखती है. उन्होंने इस नस्ल को इसलिए चुना क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है. बकरी पालन शुरू करने से पहले उन्होंने CIRG मथुरा और निजी संस्थानों से प्रशिक्षण भी लिया.
फार्म का आकर्षण है 150 किलो का 'शेरखान'
अंतरा के फार्म का सबसे बड़ा आकर्षण करीब 150 किलो वजन वाला ब्रीडर बकरा 'शेरखान' है. इसे पुणे से लाया गया था. वजन और ताकत अधिक होने के कारण शेरखान को संभालने के लिए चार से पांच लोगों की जरूरत पड़ती है. उसके लिए फार्म में करीब 6×5 फीट का खुला और हवादार विशेष केबिन बनाया गया है.
ये भी पढ़ें: खाकी छोड़ बने "करोड़पति", करनाल के निर्मल सिंह ने खड़ा किया करोड़ों का हाई-टेक डेयरी फार्म
अंतरा के मुताबिक, महंगी विदेशी नस्ल की बकरियों की देखभाल में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है. इनके खानपान का भी खास ध्यान रखा जाता है. फार्म पर इन्हें सामान्य हरे चारे के बजाय मूंगफली और सूखा चारा दिया जाता है, जिसे राजस्थान से मंगाया जाता है.
500 से 1000 बकरियों तक ले जाने का लक्ष्य
अंतरा का कहना है कि खेती और पशुपालन को साथ लेकर चलने से किसानों के लिए आय के अलगअलग स्रोत तैयार किए जा सकते हैं. उनका अगला लक्ष्य सरकारी NLM योजना के तहत 200+10 यूनिट के लिए आवेदन करना है. इसके साथ ही वह सोजत और जमनापारी जैसी देसी नस्लों पर भी काम करना चाहती हैं.
आने वाले समय में फार्म को दनकौर स्थित पॉलीहाउस परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी है. फिलहाल करीब 40 बकरियों से शुरू हुआ यह फार्म भविष्य में 500 से 1000 बकरियों तक ले जाने का लक्ष्य रखता है. खेती, आधुनिक पशुपालन और प्रशिक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ती अंतरा की कहानी ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता की एक अलग तस्वीर पेश करती है.
इसे भी पढ़ें
गाजियाबाद के गांवों में लगेंगे 1000 बायोगैस प्लांट, LPG पर निर्भरता होगी कम, जानिए...क्या है इसके फायदे