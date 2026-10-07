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नोएडा में विदेशी नस्ल की बोअर बकरियों का पालन, बिहार की अंतरा ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल

नोएडा में विदेशी नस्ल की बोअर बकरियों का पालन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: खेती और पशुपालन को साथ जोड़कर किस तरह एक सफल कारोबार खड़ा किया जा सकता है, इसकी मिसाल गौतमबुद्ध नगर में देखने को मिल रही है. बिहार की रहने वाली महिला उद्यमी अंतरा ने पॉलीहाउस खेती के साथ आधुनिक तरीके से बकरी पालन शुरू किया है. खास बात यह है कि उनके फार्म में देसी नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध बोअर नस्ल की बकरियां पाली जा रही हैं. महज 10 बकरियों से शुरू हुआ उनका सफर तीन साल में करीब 40 बकरियों तक पहुंच चुका है.