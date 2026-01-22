नोएडा इंजीनियर मौत मामला: SIT ने मौके पर पहुंचकर क्रिएट किया क्राइम सीन; कई विभागों के कर्मचारियों का लिया गया बयान
टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही और सहयोग किया. साथ ही फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए.
Published : January 22, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत मामले में लगातार परतें खुल रही हैं. गुरुवार को एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान टीम ने वहां क्राइम सीन क्रिएट किया. SIT में मेरठ मंडल के एडीजी भानु भास्कर मंडल के कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मेरठ मंडल शामिल रहे.
घटनास्थल पर एसआईटी टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा. साथ ही फोरेंसिक टीम जांच में एसआईटी का सहयोग करने में जुटी रही. यह भी सामने आया है कि गुरुवार को फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए. जांच के दौरान एसआईटी ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर बने ब्रेकर घटनास्थल की दूरी मापी. साथ ही रोड की चौड़ाई और घटनास्थल के पास बने कर्व की भी जांच की.
इतना ही नहीं, जांच के दौरान उस स्थान को भी फोरेंसिक टीम के माध्यम से जांच में शामिल किया, जहां गाड़ी गिरी और जिस जगह गाड़ी ने टर्न लिया होगा. टीम की तरफ से यह प्रश्न खड़े किए गए कि इतने दिनों से गड्ढे के आसपास प्राधिकरण की ओर से गड्ढे के आसपास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे और गड्ढे की क्षतिग्रस्त दीवार को आज तक क्यों नहीं बनवाया गया था. तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसआईटी ने मौके पर आए पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें पीसीआर, फायर, पीआरबी और एसडीआरएफ की टीम भी शामिल है. साथ ही थाने के पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए, जिनकी ड्यूटी घटना के समय थी.
