नोएडा इंजीनियर मौत मामला: पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी जांच में किया शामिल, ये अधिकारी लाइन हाजिर

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. मामले में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है. जहां मामला एसआईटी को सौंपे जाने के बाद गुरुवार को टीम ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन क्रिएट किया, वहीं अब पुलिस द्वारा मृतक युवराज के मोबाइल सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) को जांच में शामिल करने की बात सामने आई है.

दरअसल, मृतक युवराज की कार को भले ही बरामद कर लिया गया हो, लेकिन उसका मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है. हालांकि पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर जांच शुरू कर दी है. इसमें यह जानकारी सामने आई है कि युवराज की कब, किससे और कितनी देर बात बात हुई. पुलिस ने 15 जनवरी रात से कॉल डिटेल्स निकाली हैं, जिससे जांच में कई नई बातें सामने आ सकती हैं. इसमें वह कॉल भी शामिल हैं, जिसमें युवराज ने अपने पिता को कॉल कर मदद की गुहार लगाई थी.

अधिकारी लाइन हाजिर: मामले में अन्य कार्रवाई भी जारी है. फिलहाल तीन आरोपी बिल्डरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उधर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाए जाने के साथ जनपद पुलिस अधिकारियों की तरफ से मामले में मीडिया सेल प्रभारी को जिले स्तर से लाइन हाजिर किया गया है. मृतक युवराज की गाड़ी को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन में रखे जाने की बात सामने आई है. जहां पूरी गाड़ी की जांच फोरेसिक टीम करेगी.

यह है मामला: 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब थी. इसी दौरान उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी. यह गड्ढा बारिश और ड्रेनेज के पानी से लबालब भरा हुआ था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज करीब दो घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. इस दौरान उन्होंने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

