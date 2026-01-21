नोएडा इंजीनियर मौत मामला: AAP और कांग्रेस का सरकार पर हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- डीएम को बचा रही सरकार
जहां एक तरफ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मामले को लेकर कई आरोप लगाए हैं, वहीं कांग्रेस जिलाध्याक्ष ने भी निशाना साधा है.
Published : January 21, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है. जहां एक तरफ मामले में एसआईटी का गठन कर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटा दिया गया है, वहीं राजनीतिक पार्टियां सरकार को लेकर लगातार हमला बोल रही हैं. इतना ही नहीं, घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है. इसी क्रम में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है.
दरअसल, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि नोएडा की जिलाधिकारी मेघा रूपम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं. इसलिए भाजपा सरकार डीएम मेधा रूपम को बचाने में जुटी है. इंजीनियर की मौत डीएम के अधीन एसडीआरएफ की रेस्क्यू में विफलता के चलते हुई है. इंजीनियर दो घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद एसडीआरएफ ने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की. इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब एसडीआरएफ की जिम्मेदारी डीएम मेधा रूपम की थी, तो सरकार ने सीईओ का तबादला क्यों किया?
उन्होंने कहा कि डीएम की जिम्मेदारी राजस्व संग्रह, चुनाव और आपदा प्रबंधन की होती है. डीएम ही डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की प्रमुख होता हैं और रेस्क्यू प्रयासों का समन्वय करता हैं. वहीं, सीईओ की जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लैंड मैनेजमेंट और म्युनिसिपल कार्यों की होती है. वह लड़का दो घंटे तक जिंदा रहा और मदद मांगता रहा. उसके पिता और वहां मौजूद एसडीआरएफ समेत सभी लोग उसकी आवाज सुनते रहे, लेकिन उसे बचाया नहीं गया और वह डूबकर मर गया.
लगाया ये आरोप: सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीआरएफ, चश्मदीदों और आसपास के लोगों के मुताबिक, एसडीआरएफ के जवान पानी में नहीं कूदना चाहते थे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और उसमें लोहे के सरिए होने की संभावना थी. सवाल यह है कि दो घंटे तक तमाम सुरक्षाबलों और एसडीआरएफ के सामने वह लड़का चिल्लाता रहा, लेकिन उसे नाले से नहीं निकाला जा सका.
जेल भेज देना कार्रवाई नहीं: उधर गौतमबुद्ध नगर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक चोटीवाला ने प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण को युवराज की मौत का जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि घटना में जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनका ट्रांसफर करने की जगह उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए. बिल्डर के खिलाफ मुकदमा लिखना और उसे महज जेल भेज देना ही कार्रवाई नहीं है. किसी अधिकारी को उसके पद से हटा देना यह सिर्फ खानापूर्ति है.
सख्त कार्रवाई करने की जरूरत: उन्होंने कहा कि SIT के गठन के बाद मौके पर आला अधिकारी आए. उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को निष्पक्ष होकर इस मामले में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जनता को सरकार पर भरोसा हो. मामले में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी पीड़ित परिवार को संवेदना मिलेगी.
लोगों में भी रोष: मौके पर मौजूद महिला ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो भी लोग थे और जिन्होंने फोर्सेज जॉइन की है उसमें शपथ होती है कि हम लोगों की जान बचाएंगे. ये लोग वो बात भूल गए. उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए तभी सही है. मेरी नजर नोएडा अथॉरिटी दोषी है क्योंकि उनको पता है कि ये फॉगी एरिया है.
मिट्टी-बालू बेचने की परमिशन किसने दी: वहीं एक अन्य व्यक्ति अशोक चौहान ने कहा, बताया जा रहा है कि यहां 40-60 फीट गहरा गड्ढा है. आखिरी इसकी मिट्टी-बालू कहां गई और किसने इसे बेचने की परमिशन दी. खनन अधिकारी कहां थे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई. वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं. आखिर कैसे अधिकारी नोएडा में भेजे जाते हैं, जो विकास कार्य ही नहीं कराते. जहां मैं खड़ा हूं वहां से सेक्टर 126 तक की बात करूं तो हालात वैसे ही हैं, जैसे दिल्ली में यमुनापार की है, जहां विकास होते हुए भी नहीं है. यहां पानी की निकासी नहीं, सीवर लाइन चालू नहीं, पानी की लाइनें चालू नहीं है यहां तक की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है.
